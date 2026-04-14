O criză a castraveciorilor murați împinge un mare lanț de mâncare din Marea Britanie la o decizie drastică: „Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate”

Una dintre cele mai mari rețele de mâncare de tip take-away din Marea Britanie, Pret a Manger, a renunțat să mai vândă în ultimele săptămâni unul dintre cele mai populare sandvich-uri ale sale, scrie ziarul The Guardian.

Sandvich-ul cu șuncă și unt, care costa circa 4 lire, adică aproape 24 de lei, a dispărut din majoritatea localurilor, din cauza crizei de castraveți murați de tip cornichon.

Un purtător de cuvânt al lanțului Pret a declarat că sandvișurile vor lipsi din „majoritatea” magazinelor lor din cauza unei probleme cu furnizorul.

Într-un comunicat, acesta a precizat: „Este posibil ca clienții să fi observat că sandvișul nostru jambon beurre nu se mai găsește în prezent pe rafturi. Acest lucru se datorează unei penurii temporare de castraveți cornichon. Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate și depunem toate eforturile pentru a readuce acest produs preferat al clienților Pret în magazine cât mai curând posibil.”

Compania a refuzat să comenteze sau să ofere informații suplimentare cu privire la motivul penuriei, invocând pur și simplu „probleme cu furnizorul”.

Ce este Pret a Manger

Pret a Manger are circa 500 de locații în Marea Britanie (dintre care aproape 400 sunt la Londra), dar și în alte țări, precum Belgia, Canada, Franța, Emiratele Arabe Unite, Germania, Grecia, Luxemburg, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Kuweit, Portugalia, Qatar, Arabia Saudită, Singapore, Spania, Africa de Sud și Elveția.