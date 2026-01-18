O decizie bancară de acum 15 ani are consecințe fatale pentru spitalele dintr-o țară din Europa

Un studiu realizat de două institute de cercetare economică de top arată cum o măsură a Băncii Naționale a Elveției din 2011 a declașat migrarea personalului medical din Germania, un fenomen care a dus la o creștere de 4,4% a mortalității în spitalele de frontieră, potrivit presei elvețiene.

În 2011, Banca Națională a Elveției a stabilit un curs de schimb minim de 1,20 franci pe euro, consolidând diferențele salariale mari între Elveția și Germania. Un studiu realizat de Centrul pentru Cercetări Economice Europene (ZEW) din Mannheim și Institutul Ifo din Munchen, publicat în ianuarie 2026, analizează consecințele acestui fenomen în perioada 2006-2017.

Decizia de acum 15 ani a cauzat pierderea ireversibilă a 12% din personalul medical calificat în spitalele germane de frontieră, fapt ce a dus la o creștere cu 10% a numărului de pacienți per asistent și la o scădere cu 12% a probabilității intervențiilor chirurgicale necesare. Ca urmare, mortalitatea a crescut în medie cu 4,4 %, potrivit studiului, citat de swissinfo.ch.

Impactul asupra sănătății a fost resimțit disproporționat de pacienții vârstnici și de cei cu afecțiuni acute, mortalitatea crescând dramatic în cazurile de urgență: +11,6% pentru infarct și +17,7% pentru sepsis. Această criză de personal a dus la o scădere a speranței de viață cu 0,28 ani în regiunile de frontieră, o evoluție contrară restului Germaniei, unde longevitatea a continuat să crească.

Studiul a mai arătat că, deși regiunile de frontieră din Elveția au primit acest aflux de personal medical, speranța de viață a populației locale nu a crescut deloc. Practic, migrația medicilor nu a adus beneficii vizibile pentru sănătatea elvețienilor.

O situație similară a fost documentată la granița dintre Suedia și Norvegia în perioada 2000–2015, când explozia prețului petrolului a creat o prăpastie salarială ce a dublat numărul medicilor suedezi care fac naveta peste frontieră, lăsând în urmă un sistem medical fragilizat și o rată a mortalității în creștere. Impactul acestui fenomen a fost confirmat prin analize economice recente, publicate în 2024.

Sursa foto: Dreamstime.com