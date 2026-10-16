O decizie temporară luată de WizzAir vizează călătorii din vestul României: schimbă aeroportul aproape o lună

Compania low-cost maghiară își va reloca operațiunile de pe aeroportul din Timișoara la cel din Arad în luna noiembrie. Motivul: lucrările de modernizare planificate la Timișoara.

Wizz Air anunță oficial relocarea temporară a operațiunilor de la Timișoara în noiembrie 2026, se arată într-un comunicat de presă. Perioada exactă este 2-22 noiembrie 2026.

Există câteva excepții de la acest aranjament, precizează WizzAir: în data de 2 noiembrie, zborurile către Dortmund și Memmingen / München Vest vor decola de la Timișoara, dar vor ateriza la Arad. În data 22 noiembrie, zborurile dinspre Roma Fiumicino și Bari vor ateriza la Timișoara, în timp ce toate celelalte zboruri Wizz Air din ziua respectivă vor fi operate integral de pe Aeroportul Internațional Arad.

Potrivit companiei, sistemul de rezervări a fost actualizat pentru a reflecta rutele operate temporar de pe Aeroportul Internațional Arad, iar pasagerii ale căror zboruri sunt afectate au fost deja informați și au primit un program de zbor alternativ.

În plus, pasagerii care au rezervat direct prin Wizz Air sunt sfătuiți să își verifice e-mailul și să confirme modificările aduse planurilor de călătorie, pentru a se asigura că rezervarea lor este actualizată. Cei care au rezervat prin intermediul unei agenții de turism, inclusiv al unei agenții online, trebuie să contacteze furnizorul respectiv pentru mai multe detalii, se mai arată în comunicat.

Se repară pista

Potrivit Administrației Aeroportului Internațional Timișoara, citate de ziarulprofit.ro, în perioada celor trei săptămâni vor avea loc intervenții care au ca scop principal repararea infrastructurii pistei și îmbunătățirea condițiilor de operare, astfel încât să fie menținute standardele de siguranță necesare desfășurării traficului aerian.