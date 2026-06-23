O delegație a talibanilor va fi primită azi de UE, o premieră de la revenirea lor la putere în Afganistan

Belgia a anunțat luni că a acordat cinci vize unei delegații talibane pentru a participa la o reuniune a Uniunii Europene privind migrația ce va avea loc la Bruxelles, transmite Reuters.

Întâlnirea ar marca prima vizită oficială a unei delegații talibane în UE după revenirea la putere în Afganistan a grupării islamiste, cu cinci ani în urmă.

Ministerul belgian de Externe a precizat totuși că vizele sunt restricționate atât din punct de vedere al ariei geografice, cât și al duratei, permițând deplasarea doar în Belgia și pentru o singură zi. Acesta a afirmat totodată că data vizitei nu va fi divulgată din motive de securitate.

Doi oficiali europeni au declarat însă pentru Reuters sub condiția anonimității că delegației i-au fost acordate vize valabile pentru marți, 23 iunie.

Decizia Belgiei a venit după ce luna trecută Comisia Europeană a invitat oficiali talibani la Bruxelles pentru a discuta despre expulzarea migranților afgani înapoi în țara lor de origine.

Mai multe țări ale blocului comunitar, inclusiv Germania, au început astfel de repatrieri, în pofida avertismentelor organizațiilor pentru drepturile omului că afganii trimiși înapoi sunt în pericol și că expulzările de acest fel sunt contrare valorilor fundamentale ale UE.

Comisia Europeană spune că invitarea talibanilor nu înseamnă o recunoaștere diplomatică a lor

Comisia condusă de Ursula von der Leyen a precizat că reuniunea pe teme de migrație are un caracter tehnic și a subliniat că invitarea delegației de la Kabul nu reprezintă o recunoaștere a regimului taliban.

„Statele membre analizează modalități de a returna persoanele care au comis infracțiuni grave și care reprezintă o posibilă amenințare la adresa securității. Aceasta este inițiativa pe care Comisia o urmărește în prezent”, a declarat Markus Lammer, purtătorul de cuvânt al Comisiei, la briefingul zilnic de presă al UE de luni.

Potrivit unei scrisori consultate de Reuters și adresate lui Abdul Qaher Balkhi, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe taliban, discuțiile se vor concentra pe „returnarea și readmiterea cetățenilor afgani fără drept de ședere în Uniunea Europeană”.

De la revenirea la putere, talibanii au restrâns constant drepturile afganilor, limitând libertatea de circulație a femeilor, interzicând educația fetelor dincolo de ciclul primar și impunând legi ale moralității care limitează libertatea de exprimare și accesul la muncă.

ONU a numit Afganistanul cea mai represivă țară din lume pentru femei și a acuzat regimul taliban că le transformă pe acestea în „umbre fără față și fără voci”.

Femei în Afganistan, FOTO: Atif Aryan / AFP / Profimedia

Organizațiile pentru drepturile omului denunță invitația transmisă la Kabul

Organizațiile pentru drepturile omului au cerut Uniunii Europene să renunțe la planurile de a purta discuții cu talibanii.

„Orice dialog cu talibanii trebuie să acorde prioritate protejării drepturilor omului și tragerii la răspundere – nu expulzării oamenilor către un loc în care sunt în pericol”, a declarat Fereshta Abbasi, cercetătoare pentru Afganistan la Human Rights Watch.

UE nu a precizat ce reprezentanți talibani au fost invitați la reuniune. Mai mulți lideri talibani de rang înalt se află sub sancțiuni ale Uniunii Europene.

„Scenele cu oameni disperați – inclusiv cu personal al UE – care fugeau din Afganistan sunt de amintire recentă. Este de neconceput ca UE să încerce acum să expulzeze oameni în Afganistan, care între timp a devenit și mai periculos”, a declarat Eve Geddie, directoarea Biroului pentru Instituțiile Europene al Amnesty International.

Afganistanul se confruntă cu o criză umanitară

Sute de mii de afgani au solicitat azil în Europa începând din 2021. Legislația UE permite expulzarea persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave sau considerate amenințări la adresa securității în anumite cazuri. Însă returnările în Afganistan au fost limitate din cauza lipsei relațiilor diplomatice.

Deși afganii se numără printre naționalitățile cu cele mai ridicate rate de recunoaștere a cererilor de azil în UE, rata generală de acceptare s-a redus pe măsură ce politicile de migrație au devenit mai restrictive.

Afganistanul este în prezent cufundat într-o criză umanitară profundă.

Potrivit Programului Alimentar Mondial al ONU, peste 17 milioane de afgani – aproximativ o treime din populație – sunt „în nesiguranță alimentară”, în timp ce țara absoarbe zeci de mii de persoane care sunt trimise înapoi din țările vecine Iran și Pakistan. Multe dintre acestea au fugit de asemenea din cauza temerilor față de talibani.