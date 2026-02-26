O deputată POT cere anularea unui concert rock la Palatul Național al Copiilor: „Sfidarea valorilor creștine” / „Doamna nu știe ce vorbește”

Deputata POT Codruța Corcheș a inițiat o petiție prin care cere anularea concertelor „Regeneza” ale formației Trooper, programate pe 28 februarie și 1 martie, la Palatul Național al Copiilor din București. Ea susține că asocierea locației cu afișul evenimentului – care arată un schelet cu aripi negre – este „o eroare gravă și inacceptabilă”. Trupa rock răspunde și o acuză pe parlamentară că face acest demers doar ca să dea o lovitură de imagine.

În textul petiției inițiate de Codruța Corcheș pe 18 februarie, pe site-ul personal, sunt invocate două motive: „protecția minților tinere” și „sfidarea valorilor creștine”.

Codruța Corcheș, deputată POT

Deputata susține că Palatul Național al Copiilor trebuie să fie un „sanctuar al educației”, astfel că „găzduirea unui eveniment cu imagistică morbidă (cranii, aripi întunecate) reprezintă o agresiune psihologică asupra copiilor și o încălcare flagrantă a misiunii educative a instituției”.

Ea adaugă și că evenimentul, care are programate două concerte în acest weekend, are o „tematică întunecată” și este o ofensă la adresa credinței românilor.

Afișul Trooper „Regeneza”

Trooper: „Doamna nu știe ce vorbește”

Contactat de HotNews, Alin Dincă, solistul Trooper o acuză pe parlamentară că a făcut acest demers doar pentru imagine și anunță că formația o va da în judecată.

„Dacă ar fi avut curiozitatea să privească în urmă (n.r. Codruța Corcheș), în cei 30 de ani de activitate pe care îi avem cu formația, ar fi văzut că noi am contribuit să fie construite case pentru copii cu nevoi speciale, case pentru familii în nevoie și centre pentru copii”, spune solistul Trooper, Alin Dincă, contactat de HotNews.

El afirmă că deputata „s-a hotărât să se lege de un afiș, ceea ce a fost extrem de dureros”, pentru că „a anulat tot ce am făcut noi vreodată, uitându-se la o poză”.

Întrebat ce părere are despre desfășurarea evenimentului la Palatul Copiilor, artistul a replicat că în București nu există săli dedicate doar concertelor.

„Palatul Copiilor nu este doar pentru copii, chiar dacă se numește Palatul Copiilor. Cum Sala Palatului nu este o sală unde se țin numai baluri cu regi și regine. Se întâmplă și piese de teatru pentru adulți, se întâmplă o grămadă de lucruri. Doamna nu știe ce vorbește. Eu cred că a vrut să dea o lovitură de imagine, să iasă în față”, adaugă Alin Dincă.

Solistul spune, însă, că petiția i-a ridicat o altă problemă: modul în care este privită și interpretată arta.

„Poate mâine o să apară o carte cu o copertă care nu-i place doamnei sau o să apară un film sau o piesă de teatru. Și o să ajungem iarăși ca la 1800, să ardem cărți la Piața Universității, să alergăm oameni, să îi tundem, să îi batem cu pietre. Este sinistru”, mai susține solistul de la Trooper.

Alin Dincă a transmis și că trupa va deschide un proces pentru defăimare și instigare la ură împotriva deputatei POT, pentru că, susține el, în urma petiției, membrii trupei au primit mai multe mesaje de amenințare.

HotNews a contactat-o pe deputata Codruța Corcheș și pe reprezentanți ai Palatului Național al Copiilor pentru un punct de vedere, însă nu au răspuns, până la publicarea materialului, solicitărilor redacției.