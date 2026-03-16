Donald Trump nu știe dacă Mojtaba Khamenei este în viață sau nu și recunoaște un aspect „neobișnuit”

Banner pe care apare noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, și comandanții de rang înalt ai IRGC, în Teheran, 14 martie 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că nu este clar dacă noul lider iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, mai este în viață, având în vedere informațiile potrivit cărora acesta ar fi fost rănit într-un atac aerian, informează Reuters.

„Nu știm… dacă este mort sau nu. Voi spune că nimeni nu l-a văzut, ceea ce este neobișnuit”, a spus Trump, în timpul unui eveniment la Casa Albă.

După ce liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în primele atacuri lansate de SUA și Irsrael asupra teritoriului iranian, pe 28 februarie, Teheranul a anunțat că fiul acestuia, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a fost numit succesorul la conducerea țării.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat săptămâna trecută că se crede că noul lider a fost rănit într-un atac.

Joia trecută, Mojtaba Khamenei a transmis primul său mesaj în calitate de nou lider suprem al Republicii Islamice, dar fără să apară în imagini, comunicatul acestuia fiind citit de un prezentator la televiziunea de stat iraniană. Mojtaba Khamenei a cerut ca Strâmtoarea Ormuz să rămână închisă, a amenințat bazele americane din Orientul Mijlociu cu noi atacuri și a jurat că „sângele martirilor va fi răzbunat”.

De altfel, acesta nu a fost văzut în public până acum, de la începutul războiului.

„Mulți oameni spun că este grav desfigurat. Se spune că și-a pierdut piciorul… și că a fost rănit foarte grav. Alții spun că este mort”, a mai declarat luni Trump.

Omanul a încercat de mai multe ori să deschidă o linie de comunicare între Statele Unite și Iran, dar Casa Albă a precizat clar că nu este interesată în acest moment, a scris Reuters sâmbătă.

„Nu știm cine este liderul lor. Există oameni care vor să negocieze. Nu avem nicio idee cine sunt”, a precizat Trump.

Bombardamentele americano-israeliene țintesc în Iran cu precădere facilitățile nucleare, cele de producție și lansare a rachetelor balistice, depozite de muniții, bazele armatei și ale Corpului Gărzilor Revoluționare (IRGC), precum și locațiile unde se estimează că s-ar afla lideri politici și militari.

Iranul ripostează atacurilor aeriene cu drone și rachete lansate în valuri asupra Israelului și a bazelor și intereselor americane din Golf.

Contrar așteptărilor președintelui american, populația iraniană nu a pornit nicio revoltă care să înlăture actualul regim și să permită intalarea în locul acestuia a unui regim prooccidental, obiectivul principal urmărit de Trump, dincolo de cel declarat de eliminare a programului nuclear și a rachetelor balistice iraniene, notează .

Fost comandant al Gărzilor Revoluționare, numit consilier militar al lui Mojtaba Khamenei

Mai devreme în cursul zilei de luni, noul lider suprem al Iranului l-a numit pe un fost comandant al Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) în funcția de consilier militar, a anunțat luni presa locală, potrivit AFP.

„Generalul Mohsen Rezaei a fost numit consilier militar prin ordinul comandantului suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei”, a transmis agenția de știri Mehr.

Este prima numire făcută de noul lider al Iranului anunțată public până acum.

Rezaei, în vârstă de 71 de ani, a condus Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, brațul ideologic al armatei iraniene, din 1981 până în 1997. De atunci, el a deținut mai multe funcții de conducere în cadrul sistemului politic iranian.

Predecesorul său în funcția de consilier militar al conducătorului statului a fost, sub Ali Khamenei, Rahim Safavi, despre care nu se știe clar dacă își mai exercita atribuțiile. Mojtaba Khamenei a dat publicității luni un comunicat în care afirmă că oficialii de stat numiți de tatăl său trebuie să își îndeplinească în continuare funcțiile.