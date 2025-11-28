O doină cântată la Vocea României i-a impresionat pe jurați. „Impecabil” / VIDEO cu momentul

Raisa Radu a interpretat o doină pe scena Vocea României, fiind aplaudată de toți jurații Foto: Captură Youtube / Vocea României

Raisa Radu, o tânără de 16 ani, a oferit vineri seară unul dintre cele mai emoționante momente ale sezonului Vocea României, în etapa Knockouts, cu interpretarea doinei „I-auzi, mândro, pițigoiu”. Într-un moment în care, nu doar în România, naționalismul și globalismul par ireconciliabile, interpretarea modernă și nepatetică a unei doine românești tradiționale a plăcut tuturor celor din emisiune, indiferent de opțiunile lor artistice și civice.

Momentul a stârnit reacții rare în rândul juraților. Theo Rose a murmurat în timpul interpretării: „Doamne… off”, în timp ce Irina Rimes, care o are pe Raisa în echipă, a fost vizibil emoționată și a lăcrimat pe parcursul prestației.

Chiar și Tudor Chirilă, cunoscut pentru comentariile tăioase, a spus scurt: „Impecabil. M-a spart!”

„Raisa, chiar ne-ai băgat în atmosfera aia. Eu nu ascult doine acasă, dar când aud una cântată așa, mă bucur”, a spus și Smiley.

Teo Rose a completat: „Doina asta te lasă fără cuvinte. Copilul ăsta a cântat de-a stat mâța-n coadă.”

Antrenoarea Irina Rimes a ales-o pe Raisa pentru etapa următoare.

Momentul, mai jos, de la minutul 5: