O dronă a intrat din România în Bulgaria și a explodat lângă graniță, anunță premierul bulgar / Reacție la București

Incidentul s-a produs în imediata apropiere a fostului punct de trecere a frontierei Kardam, situat la granița dintre Bulgaria și România, într-o zonă cu numeroase obiective energetice critice, potrivit premierului bulgar Rumen Radev citat de Agerpres și Mediapool.

UPDATE 14:30 „Supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria”, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

Ce au anunțat bulgarii

Drona a intrat pe teritoriul bulgar la ora locală 8.10 (aceeași în România) și a explodat la aproximativ 100 de metri într-un lan de florea-soarelui, a declarat premierul Rumen Radev, în urma unei reuniuni a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniștri, precizează BTA și BGnes.

Locul prăbușirii se află în apropierea unor infrastructuri energetice critice: la aproximativ 200 de metri de o stație de compresoare din România, la 200 de metri de fostul punct de trecere a frontierei Kardam dintre Bulgaria și România și la aproximativ un kilometru de stația de compresoare a Bulgariei de pe gazoductul Trans-Balkan, a explicat Radev.

Nu au fost raportate victime și nici pagube la infrastructură, a mai declarat premierul bulgar.

Aparatul nu a fost detectat nici de forțele de apărare aeriană române, nici de cele bulgare, deoarece identificarea acestuia la altitudini joase este dificilă. S-a auzit o explozie puternică și s-a văzut fum negru, potrivit Mediapool.

„După cum știți, detectarea și contracararea acestor drone reprezintă o provocare majoră. De asemenea, nu am primit nicio informație de la Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO din Torrejón, care monitorizează spațiul aerian deasupra Europei de Sud”, a spus Radev.

Drona, „de dimensiuni mari”

Zona a fost izolată, unități ale poliției de frontieră și ale poliției naționale bulgare se află în prezent la fața locului, iar tipul dronei este în curs de determinare.

„În prezent, există material fotografic; drona a fost avariată de explozie și nu se poate preciza tipul acesteia, fiind în curs de examinare, dar nu este o jucărie, ci una de dimensiuni mari”, a declarat Radev.

El a adăugat că, după dronele doborâte de România, supravegherea în Bulgaria a fost întărită prin desfășurarea de sisteme antiaeriene și radare, precum și prin pregătiri pentru ridicarea avioanelor de vânătoare. Drept răspuns la incidentul de sâmbătă, vor fi detașați mai mulți polițiști de frontieră la granița cu România.

Ministrul Apărării de la Sofia, Dimitra Stoyanov, a anunțat că incidentul va fi adus în discuție în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic la începutul săptămânii viitoare.

„Polonia va furniza informații cu privire la cazul rachetelor balistice care au survolat teritoriul său și la resturile recuperate de acolo. România va furniza informații cu privire la dronele doborâte deasupra teritoriului său. De asemenea, Bulgaria va prezenta informații și va ridica din nou problema acestei drone, care a explodat pe teritoriul bulgar, la doar 100 de metri de granița cu România”, a spus el.

Potrivit ministrului apărării, drona pare să fi transportat o cantitate semnificativă de explozibili, având în vedere puterea exploziei și coloana de fum negru.

Trei drone doborâte în trei zile

La finalul lunii iulie, România a doborât trei drone în mai puțin de 48 de ore. Au fost primele doborâte de la izbucnirea războiului din Ucraina în urmă cu mai bine de 4 ani. Prima a căzut în apropierea localității Padina, din județul Buzău.

A doua dronă a fost distrusă la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

A treia dronă a fost depistată și doborâtă la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale României.