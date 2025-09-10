FOTO O dronă a lovit o casă în estul Poloniei, anunță Varșovia / „Oamenii au auzit explozia și au văzut avioanele de vânătoare poloneze”

O dronă a lovit o clădire rezidențială în Wyryki, în estul Poloniei, dar nimeni nu a fost rănit, relatează postul privat de televiziune Polsat News, citând poliția locală.

Polonia a doborât miercuri dimineață mai multe drone rusești care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc pe scară largă în vestul Ucrainei, Varșovia calificând incursiunea drept „un act de agresiune”.

Cel puțin o dronă a căzut pe o casă din localitatea Wyryki Wola, în estul Poloniei, a declarat adjunctul inspectorului Andrzej Fijołek de la sediul poliției provinciale din Lublin într-un interviu acordat polsatnews.pl.

„Nimeni nu a fost rănit”, a spus purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgență.

În urma incidentului, acoperișul clădirii și o mașină parcată lângă casă au fost avariate .

„A avut loc un incident în orașul Wyryki, unde o clădire rezidențială a fost avariată. Nu cunoaștem încă detaliile exacte; nu știm dacă drona în sine a căzut pe clădire și a avariat acoperișul și tavanul, sau dacă au fost resturile dronei”, a spus și Mariusz Zańko, primarul județului Włodawa, pentru Polsat News.

„Din ceea ce am înțeles de la locuitori, oamenii au auzit explozia și au văzut și avioane de vânătoare poloneze. Situația este destul de dificilă și îngrijorătoare; există într-adevăr o mare îngrijorare în rândul locuitorilor”, a adăugat primarul.

10 drone urmărite

Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, transmite Reuters. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că avioanele poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor ostile”.

„Suntem în contact permanent cu comandamentul NATO”, a adăugat el pe X.

Radarele au urmărit peste 10 obiecte, iar cele care ar putea reprezenta o amenințare au fost „neutralizate”, a declarat comandamentul operațional.

„Unele dintre dronele care au intrat în spațiul nostru aerian au fost doborâte. Căutările și eforturile de localizare a potențialelor locuri de prăbușire ale acestor obiecte sunt în curs de desfășurare”, a mai transmis comandamentul într-un comunicat.

„Act de agresiune”

Armata poloneză a declarat că intrarea dronelor în spațiul aerian al țării în timpul atacului rusesc a fost un „act de agresiune” care a amenințat siguranța publicului și care a necesitat doborârea obiectelor.

„Acesta este un act de agresiune care a reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor noștri”, a declarat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze pe X.

Polonia l-a informat pe secretarul general al NATO despre acțiunile întreprinse de țară cu privire la obiectele care au încălcat spațiul aerian al țării, a declarat miercuri prim-ministrul Donald Tusk.

Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez a anunțat că Tusk a convoacat o ședință de urgență a Executivului de la Varșovia pentru ora 08:00, ora locală (ora 9, ora României).