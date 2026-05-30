O dronă a suspendat zborurile pe al doilea cel mai aglomerat aeroport din Germania

Zborurile de pe Aeroportul din München au fost suspendate temporar sâmbătă dimineață, după ce un pilot a raportat prezența unei drone în zonă, potrivit Reuters.

Incidentul a declanșat o alertă imediată de securitate pe al doilea cel mai aglomerat aeroport din Germania, după cel din Frankfurt. Presa germană scrie că drona a fost văzută de către un pilot.

Mai multe elicoptere ale poliției au fost ridicate de urgență de la sol pentru a survola perimetrul și a localiza dispozitivul de zbor neautorizat.

Reprezentanții aeroportului și oficialii poliției nu au oferit imediat reacții pe acest subiect, însă publicațiile locale Focus Online și Bild au precizat la scurt timp că restricțiile au fost ridicate, iar traficul a fost reluat.

Deși restricțiile au fost ridicate, programul curselor a suferit modificări. În jurul orei locale 10:00, pagina oficială a aeroportului indica faptul că mai multe zboruri înregistrau întârzieri sau anulări.