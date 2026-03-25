O dronă de origine necunoscută, venită din spațiul Rusiei, a lovit un coș de fum al unei centrale electrice din Estonia. Alte două drone au intrat în Letonia

Incidentele au avut loc într-un moment în care portul rus Ust-Luga din Marea Baltică, aflat la 25 de kilometri de granița cu Estonia, era ținta unui atac cu drone ucrainene, scriu Reuters și site-ul postului public de televiziune din Estonia.

O dronă care a pătruns pe teritoriul Estoniei din spațiul aerian rus a lovit un coș de fum al centralei electrice Auvere din comitatul Ida-Viru, miercuri dimineața devreme.

Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului, iar infrastructura energetică nu a suferit daune. Autoritățile letone au declarat că două drone au pătruns și în spațiul aerian leton noaptea trecută.

Incidentele au avut loc într-un moment în care portul rus Ust-Luga din Marea Baltică era ținta unui atac cu drone ucrainene, în timp ce instalațiile petroliere din portul Primorsk, situat de cealaltă parte a Golfului Finlandei față de Ust-Luga, ard de peste două zile.

Drona nu a fost îndreptată spre Estonia

Oficialii au oferit miercuri primele informații. „În noaptea de 25 martie, la ora 3:43, o dronă a lovit coșul de fum al centralei electrice Auvere. Nimeni nu a fost rănit în urma accidentului”, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului de Securitate Internă (ISS).

Parchetul a precizat că drona nu a fost îndreptată intenționat către centrala electrică Auvere sau către Estonia în general.

„Conform informațiilor actuale, drona nu a fost îndreptată spre Estonia. În prezent se iau măsuri inițiale, iar ancheta va clarifica circumstanțele mai specifice”, a declarat procurorul general al statului, Astrid Asi, printr-un comunicat de presă.

Guvernul Estoniei, în ședință de urgență

Ministrul Justiției, Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200), a declarat miercuri dimineață pentru ERR că guvernul urma să se reunească în ședință de urgență, în legătură cu un incident de securitate.

„Acestea sunt consecințele războiului de agresiune pe scară largă purtat de Rusia. Putem presupune că vom asista la mai multe incidente de acest gen”, a declarat Margo Palloson, directorul general al ISS.

Două drone în Letonia

Postul public de televiziune leton LSM a relatat la rândul său că miercuri dimineață, forțele aeriene letone au identificat o aeronavă fără pilot străină care a pătruns în spațiul aerian leton dinspre Rusia.

Sistemele de avertizare timpurie au detectat un zgomot asemănător unei explozii în regiunea Krāslava, a precizat LSM.

Obiectul care a intrat în Letonia a explodat în jurul orei 2:30 dimineața, a spus Egils Leščinskis, șef adjunct al Statului Major al Forțelor Armate Naționale Letone, după ce fusese detectat de radarul leton cu puțin peste 10 minute mai devreme.

„Cel mai probabil, aeronava a deviat de la curs sau a fost afectată de măsuri de război electromagnetic în timp ce proteja unele obiective importante din punct de vedere tehnic”, a remarcat Leščinskis când a fost întrebat dacă traiectoria de zbor a fost intenționată.

Prim-ministra letonă Evika Silina a declarat miercuri dimineață, într-un interviu acordat emisiunii „900 Seconds” de la TV3, că Ucraina a suferit marți unul dintre cele mai mari atacuri rusești, într-un moment în care atenția Occidentului a fost distrasă de evenimentele din Orientul Mijlociu.

Drona care s-a prăbușit în Letonia ar putea fi de origine ucraineană, a afirmat Silina, menționând că un incident similar a avut loc anterior în Lituania.

Ea a calificat incidentul de la Auvere drept unul „similar” și a subliniat că, într-o perioadă în care atacurile asupra Ucrainei sunt frecvente, trebuie să se țină seama de consecințele acestora în regiunile de frontieră ale statelor baltice.

O altă dronă a intrat în spațiul aerian leton dinspre Belarus.

Lituania: Discuții în curs cu Ucraina privind incidentul cu drona de la Varena

Postul public de televiziune lituanian LRT relatase la rândul său că o dronă de atac ucraineană s-a prăbușit și a explodat luni seara într-o regiune slab populată din sudul țării, lângă granița cu Belarus.

Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a declarat miercuri că au început discuțiile cu Ucraina pe această temă.

Potrivit informațiilor, un locuitor din districtul Varena, regiunea Dzukija, a filmat o explozie.

Marți, autoritățile lituaniene au confirmat că a fost vorba de o dronă ucraineană rătăcită, care se îndrepta spre Primorsk și care a survolat Belarusul înainte de incident.

Lituania a desfășurat mijloace de apărare aeriană în apropierea orașului Vilnius după ce două drone de tip Gerbera utilizate de Rusia s-au prăbușit în țară în luna iulie a anului trecut.