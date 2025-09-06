O dronă neidentificată a căzut în estul Poloniei, la 500 de metri de clădiri

Autoritățile din Polonia fac cercetări la fața locului, după ce într-un sat din estul țării a căzut o dronă militară. Credit foto: Wojtek Jargilo / PAP / Profimedia

Un obiect neidentificat, cel mai probabil o dronă, a căzut lângă satul Majdan-Sielec, în estul Poloniei, a relatat sâmbătă postul privat de televiziune RMF FM, conform Reuters.

Polonia se află în stare de alertă maximă față de obiectele care îi pătrund în spațiul aerian după ce, în 2022, o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul țării, provocând moartea a două persoane, la câteva luni de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

RMF FM a relatat că obiectul a căzut la aproximativ 500 de metri de clădiri și că la fața locului au intervenit serviciile de securitate.

Postul de radio a precizat că a confirmat informația cu poliția.

În august, o dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din estul Poloniei. Procurorul care a investigat incidentul a declarat atunci că aparatul părea să fi intrat în Polonia dinspre Belarus, aliat al Rusiei.

Conform datelor MApN, citate de Agerpres, începând din data de 5 septembrie 2023, când au fost identificate primele fragmente, și până vineri, 17 ianuarie 2025, pe teritoriul României au fost identificate 12 situații, din care 11 în județul Tulcea, în urma cărora s-au ridicat fragmente de drone pe teritoriul României, iar dintre acestea șapte au fost găsite în zona Plauru, comuna Ceatalchioi, despărțită de orașul Ismail, Ucraina, doar de Dunăre.

Polonia a anunțat că două drone i-au încălcat spațiul aerian, dar a ales să nu le doboare

Două incursiuni ale unor drone în spațiul aerian al Poloniei au avut loc în noaptea de marți spre miercuri, dar acestea nu au fost doborâte, deoarece nu reprezentau un pericol, a anunțat joi armata poloneză, potrivit Reuters.

În noaptea de marți spre miercuri, Rusia a desfășurat un atac de amploare cu peste 500 de rachete și drone asupra Ucrainei, inclusiv în vestul țării, în timpul căruia Polonia vecină a mobilizat mai multe avioane militare și a ridicat nivelul de activare a radarelor și sistemelor antiaeriene în mod preventiv.

„Am avut două încălcări ale spațiului aerian”, a spus generalul Maciej Klisz, comandantul operațional al forțelor armate, într-o conferință de presă.

„Aceste două încălcări au fost sub controlul deplin al forțelor naționale și al unităților alocate sistemului de apărare al statului”, potrivit acestuia.

Drone suspecte identificate în apropiere de Sulina

Și în țara noastră, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate joi seară după ce sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine nord-est de Sulina.

„În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine NE de Sulina”, precizează MApN.

Cele două avioane trimise în misiune au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina.

„La scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord și ulterior semnalul electronic a dispărut”, precizează MApN.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au revenit la Baza 57 Aeriană.