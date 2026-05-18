O dronă rusească a lovit o navă chineză pe Marea Neagră / Reacția lui Zelenski

O dronă rusească a lovit luni dimineață, în largul coastelor Ucrainei, nava de marfă KSL DEYANG, deținută de o companie chineză și care arbora pavilionul Insulelor Marshall, a declarat o sursă Reuters.

Nava nu transporta marfă în momentul atacului și se îndrepta spre portul Pivdeni din regiunea Odesa, Ucraina, pentru a încărca concentrat de minereu de fier, a precizat sursa agenției de presă.

Nava nu a suferit daune semnificative, nu au existat victime, iar incendiul provocat de lovitură a fost stins de echipaj, a adăugat sursa.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus și el că una dintre dronele lansate de forțele Moscovei spre zona marelui port Odesa

„Rușii nu puteau să nu știe de navă ce se afla pe mare”, scris liderul ucrainean pe X.

Forțele navale ucrainene au spus că „Rusia demonstrează încă o dată că atacurile sale reprezintă o amenințare nu numai pentru Ucraina, ci acum constituie un risc chiar și pentru cei mai apropiați parteneri ai săi, ale căror nave se află în Marea Neagră.”

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat peste noapte 524 de drone și 22 de rachete. Unitățile antiaeriene au doborât sau neutralizat 503 drone și patru rachete, se spune într-un mesaj pe Telegram. Ținta principală a atacului a fost orașul Dnipro și regiunea înconjurătoare.

Dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță în portul Odesa, a declarat Serhiy Lysak, șeful administrației militare locale. Un băiat de 11 ani și un bărbat de 59 de ani au fost răniți în atac, a adăugat el.

De asemenea, Rusia a lovit orașul Dnipro din sud-estul Ucrainei cu rachete într-un atac separat, rănind 18 persoane, printre care doi copii, o fetiță de doi ani și un băiat de 10 ani, a spus guvernatorul regional Oleksandr Hanzha pe Telegram.