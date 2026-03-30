O dronă Shahed a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. „A fost detectată deasupra mai multor localități”

O dronă de tip Shahed a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, luni seară, și a fost observată deasupra mai multor localități, informează Ministerul Apărării de la Chișinău, care a precizat că aparatul de zbor a dispărut între timp de pe radar.

Serviciul Operațiuni Aeriene din Armata Republicii Moldova a observat drona la ora 21:29.

Aparatul de zbor a traversat frontiera din direcția Comarivka, localitate aflată în regiunea Odesa din Ucraina, spre localitatea Șipca din Republica Moldova, conform datelor furnizate de sistemele de supraveghere aeriană.

„Informația a fost confirmată și de partea ucraineană. Aparatul de zbor a fost ulterior monitorizat pe teritoriul țării, fiind detectat deasupra mai multor localități, inclusiv Dubăsari și Orhei, deplasându-se spre nord la o altitudine de aproximativ 1700 de metri și o viteză estimată de circa 180 km/h”, a declarat Ministerul Apărării din Republica Moldova în comunicatul transmis.

Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova, restricționat timp 15 minute

Potrivit instituției, pe durata incidentului, au fost activate procedurile stabilite. Astfel, Autoritatea Aeronautică Civilă a restricționat temporar spațiul aerian în zona de nord a țării, pentru o perioadă de 15 minute.

„Monitorizarea traiectoriei a continuat până la ora 22:03, când drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Clișova, raionul Orhei”, mai scrie în comunicat.

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost redeschis la ora 22:18, a precizat instituția.

„Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din Armata Națională continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Totodată, instituția cooperează cu instituțiile naționale și specialiștii din țările vecine pentru siguranța cetățenilor. Îndemnăm cetățenii să păstreze calmul și să se informeze doar din surse oficiale. În cazul observării unor aparate de zbor suspecte, contactați Serviciul 112”, a conchis ministerul.