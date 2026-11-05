O echipă de liceeni a creat o platformă care îi învață pe adolescenți cum să nu se lase păcăliți în online. „Sunt situații pe care nu le vedem la știri”

O echipă de liceeni a creat o platformă interactivă care le prezintă adolesenților situații concrete de pericole din online si cum pot reacționa atunci când le întâlnesc. „Am văzut colegi cărora le-au fost furate conturi de Instagram sau de pe alte platforme, pornind doar de la niște linkuri”, povestește inițiatorul platformei, Nicholas Cârstoiu. Întreaga poveste, în ediția de vineri, 6 noiembrie, a newsletterului „Partea Bună”. Dacă doriți să îl primiți în inbox, vă puteți abona mai jos.

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Nicholas Cârstoiu are 17 ani, este elev în clasa a XI-a la Liceul Româno-Finlandez din București, specializarea matematică-informatică, și, împreună cu trei colege, a construit „TRUST // NO TRUST”, o platformă gratuită de siguranță online pentru adolescenți de 14–18 ani.

Nicholas Cârstoiu. Arhivă personală

Linkuri-capcană, conturi furate, voci false

Platforma pleacă de la riscuri reale la care mulți copii sunt expuși: phishing, grooming, manipulare, cyberbullying. „Sunt lucruri pe care, noi, adolescenții, nu le găsim, uneori, la știri, le găsim pe telefonul nostru. Am văzut colegi cărora le-au fost furate conturi de Instagram sau de pe alte platforme, pornind doar de la niște linkuri, poate trimise de un prieten. Linkuri precum «ai câștigat un iPhone» sau «unchiul tău a decedat, uite ce ți-a rămas moștenire».

Scenariu descris în platforma „TRUST // NO TRUST”

Sunt și adolescenți abordați în jocuri sau pe Discord, de oameni care se dădeau drept cineva de vârsta lor. Iar cu ajutorul inteligenței artificiale a apărut capcana aceasta, cu poze și voci false, care sunt atât de reale încât nici adulții nu le mai deosebesc. De asta am construit platforma, iar fiecare modul din platformă pornește de la o situație de acest tip”, povestește adolescentul.

Cei care se insinuează în viața copiilor în timpul jocurilor au ca poartă de intrare nevoia acestora de validare.

Citiți continuarea în ediția de mâine a newsletterului „Partea Bună”.