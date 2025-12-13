O epidemie de „super-gripă fără precedent” a lovit Marea Britanie. Virusul a ajuns și în România

Guvernul britanic a îndemnat vineri medicii să renunțe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puțin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit, potrivit Serviciului de sănătate public britanic, informează AFP.

Subtipul de gripă care domină în acest an, numit gripă A/H3N2, există din 1968 și a suferit foarte multe mutații până în prezent, potrivit Brighton Journal.

Pe lângă creșterea numărului de cazuri de gripă din perioada anterioară, valul din acest an a fost asociat și cu ceea ce mulți au numit „super-gripă”, o nouă mutație a virusului, notează BBC.



Publicul nu a fost expus prea mult la această nouă mutație, ceea ce a dus la un număr mai mare de persoane îmbolnăvite de gripă în acest an.

Experții au afirmat că este important de menționat că așa-numita „super-gripă” nu este mai gravă și nici mai dificil de tratat.

Așa-numita tulpină subcladă K a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică.

Conform sursei citate, în România, sezonul de gripă s-a înregistrat la începutul lunii decembrie. În săptămâna 1-7 decembrie, au fost raportate la nivel național 3.018 cazuri de gripă clinică, număr dublu față de cel înregistrat în săptămâna precedentă.

Medicii britanici, rugați să renunțe la proteste

În contextul numărului mare de îmbolnăviri înregistrat în Marea Britanie, premierul laburist Keir Starmer și ministrul Sănătății, Wes Streeting, au lansat fiecare câte un apel adresat medicilor „rezidenți” ca aceștia să renunțe la mișcarea de protest prevăzută pentru perioada 17-22 decembrie, scrie Agerpres.

Streeting a subliniat în publicația The Times că serviciul de sănătate publică, NHS, se află într-o „situație incredibil de precară” și se confruntă cu „provocări inedite după pandemia de COVID-19”.

Reafirmând susținerea sa pentru dreptul la grevă, Keir Starmer a estimat că o grevă de cinci zile ar fi „iresponsabilă” și ar pune „NHS și pacienții săi în pericol”, se afirmă într-un editorial publicat în The Guardian.

Reluând la rândul său comparația cu pandemia de COVID-19, a estimat că „ideea de a face gravă în acest context este într-adevăr de neimaginat”.

Număr record de îmbolnăviri în Marea Britanie

Potrivit statisticilor publicate joi de NHS, cazurile de gripă au atins un nivel record pentru această perioadă a anului.

Numărul cazurilor a crescut cu 55% într-o săptămână, în medie 2.660 de pacienți fiind spitalizați în fiecare zi săptămâna trecută.

„În contextul unei cereri record pentru servicii de urgență și ambulanțe, precum și al grevei iminente a medicilor rezidenți, acest val fără precedent de super-gripă aduce NHS-ul în cea mai gravă situație posibilă pentru această perioadă a anului”, a avertizat directoarea medicală la nivel național a NHS, Meghana Pandit.

Situația NHS, aflată într-o profundă criză din cauza timpilor de așteptare extrem de mari pentru programări, este o miză politică majoră pentru guvernul laburist, a cărui popularitate este în scădere.

Dacă greva, preconizată să înceapă miercuri, va fi confirmată, va fi vorba despre cea de-a 14-a astfel de acțiune a medicilor din martie 2023.