„O eră a politicii de demolare”. Raportul Conferinței de Securitate de la Munchen pregătește terenul pentru o confruntare ideologică cu America lui Trump

Raportul, care servește drept bază pentru discuțiile din cadrul celei mai mari conferințe mondiale pe tema securității, nu ezită să îl numească pe cel care se află în spatele acestei politici: Donald Trump, scriu Deutsche Welle și The Guardian.

„Lumea a intrat într-o eră a politicii de demolare, iar cea mai proeminentă dintre forțele care promit să elibereze țara de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană.

Drept urmare, la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției sale, ordinea internațională postbelică condusă de SUA se află acum în proces de distrugere”, afirmă un raport pregătit de Conferința de securitate de la München (MSC), care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.

Analiza mai spune că Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai fermă și mai independentă din punct de vedere militar față de o administrație autoritară a SUA care nu mai împărtășește angajamentul față de normele și valorile democratice liberale.

Raportul pregătește terenul pentru o confruntare ideologică totală cu administrația Trump la reuniunea anuală a specialiștilor în politica de securitate, scrie The Guardian.

Disputele transatlantică

Într-un discurs care a generat un adevărat șoc, ținut la MSC anul trecut, vicepreședintele SUA, JD Vance, a afirmat că elitele europene încalcă libertatea de exprimare și „deschid porțile” migrației în masă.

Discursul a marcat momentul în care mulți din Europa au realizat că administrația Trump nu va mai fi un partener în care pot avea 100% încredere.

De atunci, liderii europeni și echipa lui Donald Trump au intrat într-o serie de conflicte pe teme precum războiul din Ucraina, relațiile comerciale și amenințările lui Trump de a confisca Groenlanda.

Diviziunea a fost mai clar exprimată într-un discurs ținut luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos de prim-ministrul canadian, Mark Carney, care a avertizat asupra unei rupturi între SUA și aliații săi occidentali.

Iar evaluarea lui Vance privind declinul Europei a fost reluată în cea mai recentă strategie de securitate națională a SUA, care a spus că Europa este amenințată de un sfârșit al civilizației.

„Europa urmărește cu groază căderea SUA într-un autoritarism competitiv”

Vance nu este așteptat la München în acest an, dar secretarul de stat american, Marco Rubio, și o delegație a Congresului sunt programați să participe.

În acest context, un sondaj comandat pentru raportul MSC a arătat că europenii sunt din ce în ce mai dispuși să acționeze fără conducerea SUA și spun că aceasta nu mai este necesară.

„Cea mai mare parte a Europei urmărește cu îngrijorare crescândă sau chiar cu groază căderea Statelor Unite într-un „autoritarism competitiv”, întrebându-se cât de rezistentă este de fapt democrația americană”, se arată în raport.

Raportul afirmă că SUA s-au îndepărtat de principiile liberale care au susținut ordinea postbelică și că Washingtonul ar putea să instaureze o ordine postamericană.

„În timp ce susținătorii politicilor președintelui Trump cred că acestea vor „face America din nou măreață”, criticii susțin că ele echivalează, în esență, cu „sinuciderea unei superputeri”, se afirmă în raport.

„Cei care pur și simplu stau deoparte sunt expuși unui risc constant de a fi îngropați”

Liderii europeni au realizat că nu mai pot depinde de securitatea oferită de SUA, adaugă raportul.

„Europenii au fost nevoiți să recunoască recent că este aproape imposibil să respingă acordurile comerciale care contravin regulilor comerțului liber sau să se pronunțe împotriva încălcărilor flagrante ale suveranității altor țări dacă depind în mare măsură de asistența militară a țării care folosește tactici coercitive și încalcă normele existente”, se arată în raport.

„Pentru europeni și unii dintre partenerii lor din Indo-Pacific, care s-au bazat mult timp pe Washington pentru a le apăra interesele, aceasta este o realizare deosebit de dureroasă”, spune raportul.

Raportul MSC sugerează că liderii europeni trebuie să se adapteze la tehnicile administrației Trump și să fie mai îndrăzneți în modul în care iau decizii și comunică.

„Pentru a riposta eficient împotriva celor care doresc să distrugă, este nevoie de mult mai mult curaj politic și gândire inovatoare. Actorii care apără normele și instituțiile internaționale trebuie să fie la fel de îndrăzneți ca actorii care încearcă să le distrugă”, se arată în raport.

„Într-o eră a politicii distructive, cei care pur și simplu stau deoparte sunt expuși unui risc constant de a fi îngropați. Și, având în vedere amploarea distrugerilor care au loc deja, nu mai este suficient să ne limităm la eforturi reactive, la scară mică, pentru a reconstrui vechiul status quo. Cei care se opun politicii distructive trebuie să fortifice structurile esențiale, să elaboreze proiecte noi, mai durabile, și să devină ei înșiși constructori îndrăzneți. Miza este prea mare. De fapt, totul este în joc”, spune raportul.

„O afinitate tulburătoare pentru președintele rus Vladimir Putin”

Raportul respinge, de asemenea, afirmația lui Vance potrivit căreia elitele europene au devenit cenzori autoritari.

„În timp ce personalitățile de frunte din administrația Trump au acuzat Uniunea Europeană și guvernele europene individuale de cenzură și Ucraina de nerespectarea valorilor democratice, acestea s-au abținut în mare măsură de la orice critică dură la adresa Moscovei, în ciuda represiunii interne continue și a agresiunii internaționale a Rusiei”, spune raportul.

„Noua strategie de securitate națională a SUA nici măcar nu include o secțiune dedicată Rusiei. În timp ce administrația Biden a considerat sprijinul acordat Ucrainei pentru autoapărarea împotriva agresiunii rusești atât un interes strategic, cât și o datorie morală, Trump și echipa sa manifestă adesea o afinitate tulburătoare pentru președintele rus Vladimir Putin”, mai afirmă documentul MSC.