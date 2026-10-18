O eurodeputată povestește cum a descoperit deepfake-uri în care apărea dezbrăcată: „Mi s-a făcut greață” / 138 de parlamentare din UE au fost vizate

Eurodeputata austriacă Lena Schilling, membră a Partidului Verzilor, a declarat că a aflat luna trecută despre existența unor imagini false de tip deepfake în care apărea goală, distribuite pe internet. Când a accesat linkurile, s-a trezit privind imagini de la una dintre primele sale conferințe de presă, modificate digital astfel încât hainele să-i fi fost îndepărtate. Ea a cerut Uniunii Europene să ia măsuri, după ce un raport a arătat că una din șase eurodeputate a fost vizată de conținut sexualizat generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Mi s-a făcut greață. Îmi amintesc cât de emoționată eram și cât de mult mă pregătisem pentru conferința de presă. Iar apoi să văd că cineva folosește această imagine într-un mod menit să-mi facă rău și să mă umilească a fost foarte greu de înțeles”, a spus Lena Schilling, potrivit The Guardian.

Schilling este una dintre cele 50 de eurodeputate și eurodeputați, dintre care 46 sunt femei, care au fost vizați de deepfake-uri cu conținut sexualizat, potrivit unui raport realizat de Agora Digitale Transformation (ADT).

Institutul de cercetare cu sediul la Berlin, care a alertat-o pe Schilling cu privire la existența imaginilor pe internet, a declarat că rezultatele arată că pornografia de tip deepfake a devenit o „amenințare sistemică la adresa femeilor din politica europeană”.

Un raport anterior al ADT a constatat că 138 de femei parlamentar din 22 de țări ale Uniunii Europene au fost vizate de astfel de practici și că femeile au o probabilitate de 33 de ori mai mare decât colegii lor bărbați să apară în imagini pornografice de tip deepfake sau să fie asociate cu astfel de materiale.

Schilling a descris aceste imagini drept o formă de „violență digitală împotriva femeilor”, care se adaugă volumului deja disproporționat de insulte sexiste, hărțuire și violență cu care se confruntă femeile din politică.

„Astfel de lucruri fac intrarea în politică și mai dificilă decât este deja. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla cu societatea noastră dacă tot mai multe femei ar dispărea din viața publică”, a mai transmis ea.

Schilling a declarat că a discutat cu unele dintre celelalte eurodeputate vizate, însă acestea și-au exprimat temerile legate de posibilitatea de a vorbi public despre experiențele lor. „Dar nu au de ce să le fie rușine. Cineva v-a folosit fotografiile în mod abuziv, voi nu ați făcut nimic greșit”, a spus ea.

Acest mesaj se regăsește într-o scrisoare adresată recent Uniunii Europene, inițiată de Schilling și de eurodeputata germană a Verzilor Terry Reintke. Semnată de 119 eurodeputați, scrisoarea le cere oficialilor europeni să se asigure că interdicția care urmează să intre în vigoare la nivelul UE pe 2 decembrie, vizând aplicațiile și site-urile care folosesc inteligența artificială pentru a dezbrăca virtual femeile, va fi însoțită de mecanisme eficiente de aplicare a legii.

