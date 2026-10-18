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Actualitate

O eurodeputată povestește cum a descoperit deepfake-uri în care apărea dezbrăcată: „Mi s-a făcut greață” / 138 de parlamentare din UE au fost vizate

Ana Teșcan
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Eurodeputata austriacă Lena Schilling, membră a Partidului Verzilor, a declarat că a aflat luna trecută despre existența unor imagini false de tip deepfake în care apărea goală, distribuite pe internet. Când a accesat linkurile, s-a trezit privind imagini de la una dintre primele sale conferințe de presă, modificate digital astfel încât hainele să-i fi fost îndepărtate. Ea a cerut Uniunii Europene să ia măsuri, după ce un raport a arătat că una din șase eurodeputate a fost vizată de conținut sexualizat generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

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