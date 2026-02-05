O familie de români în Australia: „Poți fi nefericit și în Paradis dacă ai emigrat pentru motivele greșite”

Alis Anagnostakis și Viorel Copolovici s-au mutat în Australia în 2019, împreună cu fetița lor, Edna (care atunci avea abia trei ani și jumătate). A fost o decizie foarte bine cântărită: aveau cariere solide și o viață frumoasă în România, iar dorința lor era „să crească” împreună, ca familie. Tragedia de la Colectiv a fost declicul care i-a făcut să se uite mai atent în jur și să se întrebe în ce fel de societate aleg să-și crească fetița. Edna abia se născuse, iar Viorel mergea seară de seară la proteste. S-au întrebat atunci ce decizii trebuie să ia, în calitate de părinți, pentru a-i oferi copilului un mediu în care valorile societății se potrivesc cu ale familiei lor.

Puntea concretă a plecării familiei a fost doctoratul lui Alis (tocmai fusese admisă la un astfel de program în Australia), dar motivația reală erau copilăria și viața Ednei (11 ani). Au căutat un sistem de educație Montessori pe termen lung și un loc în care să se bucure cât mai mult de natură. S-au stabilit în Queensland, Australia, și au reclădit de la zero alte cariere, în aceleași domenii în care munciseră și în România. Alis este „adult development researcher” (cercetător în domeniul dezvoltării adulților), iar Viorel este un chef convins că meseria sa poate fi practicată oriunde. Au ales să locuiască pe coasta australiană, acolo unde au natura și oceanul aproape, și unde au găsit o societate care se uită atent la nevoile părinților și ale copiilor.

În Australia, au descoperit lucruri mici care, puse cap la cap, pot schimba calitatea vieții: un stat care îți explică ce face cu banii din taxe, o infrastructură care face viața de familie mai ușoară, o cultură a încrederii de la care pornești „până la proba contrarie”. Și, poate cel mai important, și-au (re)confirmat ideea că poți fi „acasă” fără să fii legat de o singură geografie. Pentru ei, România înseamnă oamenii: prietenii și familia pe care îi iubesc, dar și gusturi sau ritualuri pe care le pot recrea oriunde.

