O elevă de 15 ani care a sesizat la 112 agresiunea sexuală din partea unui profesor este criticată public de consilierul șefului CJ Vaslui. „A făcut elevii de râs”

Procurorii din Vaslui au cerut arestarea preventivă a unui profesor, fost inspector școlar, acuzat că a agresat sexual o elevă de clasa IX-a. Un consilier al președintelui Consiliului Județean Vaslui, responsabil cu comunicarea publică, a intervenit pe rețelele de socializare, unde i-a luat apărarea profesorului și i-a îndemnat pe oameni să meargă la școală pentru a se interesa de moralitatea victimei. Într-o reacție pentru HotNews, Andreea Bragă, manager la Centrul Filia, atrage atenția asupra fenomenului blamării victimelor.

Contactat de HotNews, consilierul David Ionuț Popa, cel care a criticat-o pe elevă, nu a răspuns la telefon, în timp ce președintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, nu a dorit să comenteze.

Profesorul, cercetat sub control judiciar pentru agresiune sexuală

Parchetul Judecătoriei Vaslui a declanșat o anchetă săptămâna trecută după ce o elevă de clasa a IX-a a unui liceu din oraș a sunat la 112 și a reclamat că un profesor a atins-o în zonele intime, chiar pe holul școlii. Eleva de 15 ani se transferase de puțin timp la liceul unde a avut loc incidentul.

Polițiștii au fost trimiși la fața locului, iar în urma cercetărilor profesorul, fost inspector școlar, a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de agresiune sexuală. Agresiunea profesorului a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale liceului, au precizat surse judiciare pentru HotNews.

Parchetul a cerut arestarea cadrului didactic, însă Judecătoria Vaslui a decis plasarea lui sub control judiciar, cu o serie de obligații, printre care să nu mai predea și să nu se apropie de victimă sau de martorii din dosar.

Procurorii au contestat decizia, Tribunalul Vaslui urmând să stabilească luni dacă profesorul va fi arestat sau va rămâne sub control judiciar.

Cazul prezentat de presa locală din Vaslui a stârnit ample dezbateri publice în mediul online. O parte dintre persoane îl susțin pe profesor, afirmând că acesta ar fi atins eleva „părintește” și o acuză pe elevă că ar fi venit îmbrăcată nepotrivit la școală.

Alte persoane, inclusiv foști elevi, afirmă că în liceu se știa de mai mulți ani că profesorul ar fi avut comportamente inadecvate față de eleve, pe care le aborda inclusiv prin mesaje private.

Victima, blamată de un funcționar al CJ Vaslui

Printre cei care s-au poziționat în tabăra de susținători ai profesorului acuzat de agresiune sexuală se numără și David Ionuț Popa, consilier responsabil cu comunicarea publică a președintelui Consiliului Județean Vaslui.

În mai multe comentarii pe Facebook, Popa, fost elev al liceului tehnologic unde predă profesorul acuzat, îi ia apărarea și spune că acesta este „un model pentru învățământul Vasluian, și mai ales românesc” și că „nu există ca domn profesor să facă așa ceva unei eleve”.

Angajatul CJ Vaslui i-a apostrofat pe foștii elevi care au povestit că în trecut profesorul respectiv ar fi avut comportamente nepotrivite și față de alte eleve.

Consilierul o acuză pe eleva de 15 ani că ar fi fost prinsă „cu trei flăcăi”, „în situații obscene”, în baia liceului de unde se transferase. David Ionuț Popa le cere oamenilor să meargă la fostul liceu unde a studiat eleva pentru a se interesa de moralitatea acesteia, acuzând-o că nu este „cheie de biserică” și că „și-a făcut colegii de râs.

Contactat de HotNews pentru un punct de vedere, consilierul Popa nu a răspuns la telefon.

„Eu nu am puncte de vedere, răspund doar în scris în baza Legii 544/2001”, a răspus președintele Ciprian Trifan, la solicitarea HotNews de a comenta intervenția angajatului instituției pe care o conduce.

Fost funcționar al Primăriei Vaslui, David Ionuț Popa a fost transferat la Consiliul Județean Vaslui în urmă cu trei săptămâni, au precizat surse din primărie pentru HotNews. Pe Facebook el se prezintă ca fiind și „ambasador cultural la Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni”.

Membru al PSD înainte de a fi transferat la Consiliul Județean Vaslui, Popa s-a făcut remarcat în spațiul public printr-o serie de comentarii laudative la adresa președintelui CJ Vaslui, Ciprian Trifan, și prin promovarea acțiunilor organizației locale a PSD. Surse din instituție au precizat pentru HotNews că Popa coordonează mai multe pagini de Facebook, prin care promovează activitatea președintelui CJ Vaslui. „Un nume de legendă”, „Omul vizionar al județului”, „Susținătorul frumosului în județ”, „Mărțișorul județului Vaslui”, sunt câteva din aprecierile promovate în online de consilierul David Ionuț Popa la adresa președintelui CJ Vaslui.

Manager Centrul Filia: „O problemă sistemică în România”

Blamarea victimei este un fenomen social extrem de grav, care nu face decât să descurajeze alte potențiale victime, atrag atenția Andreea Bragă, manager advocacy și cercetare în domeniul siguranței femeilor în cadrul Centrului FILIA. Când stigmatizarea victimei este făcută chiar de către reprezentantul unei autorități publice, situația este cu atât mai gravă, subliniază aceasta.

„Este o atitudine care nu face decât să legitimeze orice formă de violență împotriva femeilor, a fetelor, cu atât mai mult violența sexuală împotriva unor minore, într-un context în care există foarte multe prejudecăți despre victime. Vorbim de o situație de abuz care are loc într-o unitate de învățământ, unde există relații de putere între profesori și elevi. Cu atât mai mult acest comportament este abuziv și are unor impact foarte puternic asupra victimei.

Când adulții din jur, mai ales cei cu autoritate, ies public și judecă victima minoră pentru comportamentul ei, pentru atitudinea pe care o are ca și când aceasta ar putea să reprezinte o scuză pentru un abuz sexual, este extrem de grav. M-aș aștepta ca școala și autoritățile locale să ia atitudine și să înțeleagă că problema violenței sexuale împotriva fetelor este o problemă sistemică în România și că este nevoie de mult curaj din partea unei fete să iasă public și să vorbească despre așa ceva și să înfrunte o persoană care are autoritate asupra ei”, a declarat, pentru HotNews, Andreea Bragă.

Ea subliniază că autoritățile au obligația legală să ofere un spațiu sigur pentru educație pentru toți elevii, iar cetățenii au obligația morală de a respecta siguranța celorlalți și de a nu încuraja genul acesta de comportamente.