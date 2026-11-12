O femeie a fost surprinsă dormind la volanul unei Tesla ce se conducea singură. Ce a urmat a fost o premieră și pentru polițiști

Poliția canadiană a anunțat că a oprit și sancționat o șoferiță care dormea la volan, în timp ce funcția de conducere autonomă a vehiculului său era activată. Ofițerii rutieri au profitat de incident pentru a aminti un lucru important, relatează CBC.

Potrivit Poliției Provinciale din Ottawa, șoferița aflată la volanul unei Tesla riscă o acuzație de conducere neglijentă după incidentul care a avut loc marți dimineața.

„Chiar dacă vehiculul dumneavoastră dispune de o funcție de conducere autonomă, șoferii sunt în continuare obligați să manifeste grija și atenția necesare atunci când se află la volan”, a transmis Poliția din Ottawa pe rețelele de socializare, miercuri.

Agentul de poliție Michael Fathi a declarat pentru CBC News că un polițist a putut observa că femeia aflată pe scaunul șoferului avea ochii închiși și nu ținea mâinile pe volan.

Fathi a precizat că polițistul nu a folosit sirena pentru a o trezi pe șoferiță și pentru a o trage pe dreapta. În schimb, s-a apropiat foarte mult de vehicul pentru a obține dovezi cu ajutorul camerei video purtate pe corp, iar acest lucru este posibil să fi declanșat o alertă în sistemul automat al autoturismului Tesla.

Amendarea șoferiței, o premieră pentru poliția din provincia Ottawa

Fathi a spus că, din câte știe, aceasta a fost prima dată când un agent al Poliției din Ottawa a sancționat un conducător auto pentru că dormea într-un vehicul aflat în modul de conducere autonomă.

„Legea prevede în continuare în mod clar că un șofer trebuie să manifeste grija necesară și să păstreze controlul asupra unui autovehicul, chiar dacă acesta se află în modul de conducere autonomă”, a subliniat Fathi miercuri.

Acesta a explicat că șoferii trebuie să fie în măsură să preia controlul asupra unei mașini dotate cu funcție de conducere autonomă în cazul unei defecțiuni sau al unei alte situații de urgență. Asta înseamnă că nu au voie să doarmă și nici să se afle sub influența unor substanțe care le pot afecta capacitatea de a conduce.

„Aceleași reguli de circulație vi se aplică și atunci când utilizați tehnologii de asistență pentru șofat. Chiar dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu astfel de tehnologii, păstrați-vă întotdeauna privirea asupra drumului și mâinile pe volan”, se arată în recomandările Ministerului Transporturilor din Ontario.