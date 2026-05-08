O femeie a născut cvintupleți, fără fertilizare in vitro, după 12 ani în care a încercat să devină mamă

O femeie a adus pe lume patru băieți și o fetiță, într-un caz rar petrecut în statul regional Harari din Etiopia, transmite BBC.

Bedriya Adem a declarat că ea și soțul ei sunt „în culmea fericirii” că au fost „binecuvântați cu cinci copii deodată”.

Femeia, în vârstă de 35 de ani, a născut marți seară patru băieți și o fetiță, toți fiind „perfect sănătoși”, la Spitalul Specializat Hiwot Fana, a declarat spitalul.

„Nu-mi pot exprima fericirea în cuvinte”, a declarat ea pentru BBC, amintindu-și cum, timp de 12 ani, a fost „copleșită de depresie și durere” până când rugăciunile de a deveni mamă i-au fost ascultate.

Directorul medical al spitalului, dr. Mohammed Nur Abdulahi, a declarat că mama și bebelușii rămân sub îngrijire medicală la spital. Bebelușii cântăresc între 1,3 și 1,4 kg și au șanse mari de supraviețuire și de creștere sănătoasă, a spus medicul.

De asemenea, medicul a declarat pentru BBC că Bedriya a conceput copiii pe cale naturală, fără ajutorul fertilizării in vitro (FIV), pe care spitalul nu o oferă. FIV poate crește șansa nașterilor multiple dacă se implantează mai mulți embrioni.

Șansă de una la 55 de milioane

Șansa de a concepe cvintupleți pe cale naturală este de aproximativ una la 55 de milioane.

„Ea a primit îngrijiri medicale regulate în timpul sarcinii și a fost informată că a conceput mai mult de un copil. A avut parte de asistență medicală completă și adecvată pe tot parcursul”, a spus Mohammed, descriind „entuziasmul” ei.

Potrivit declarațiilor mamei, inițial, medicii i-au spus că este însărcinată cu patru copii.

„M-am rugat pentru un singur copil, iar Allah mi-a dat cinci”, a spus Bedriya.

Cei cinci copii au fost numiți Naif, Ammar, Munzir, Nazira și Ansar.

A miracle in #Ethiopia! 🇪🇹



A woman and her husband couldn't have children for 12 years.



Now, God has given them 5 babies at once.



A 35-year-old mother at Haramaya University's Hiwot Fana Comprehensive Specialized Hospital has given birth to 4 boys and 1 girl.



