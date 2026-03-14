O femeie a stat 6 luni la închisoare după ce un soft cu AI a confundat-o cu o infractoare

O femeie din Tennessee, SUA, a petrecut aproape șase luni în spatele gratiilor după ce un software de recunoaștere facială cu inteligență artificială a identificat-o greșit ca suspectă într-o infracţiune comisă într-un stat pe care nici măcar nu îl vizitase, transmite The Independent.

Angela Lipps, în vârstă de 50 de ani, a fost arestată de la domiciliul ei pe 14 iulie 2025 și ulterior trimisă în orașul Fargo, Dakota de Nord, la aproape 2.000 km distanță, unde a fost acuzată de implicare într-o schemă organizată de fraudă bancară.

Ofițerii federali americani au descins la domiciliul său, în timp ce avea grijă de patru dintre cei cinci nepoți ai săi, reținând-o sub amenințarea armelor, a spus femeia.

A fost încarcerată în închisoarea locală a comitatului ei, pentru că a fugit de justiţie în Dakota de Nord. Dar Lipps a spus că nu fusese niciodată în Dakota de Nord. Călătoriile ei se limitau la statele vecine aflate la o distanță accesibilă cu mașina.

„N-am fost niciodată în Dakota de Nord, nu cunosc pe nimeni din Dakota de Nord”, a spus femeia.

Eroarea AI în anchetă

Lipps a rămas într-o închisoare din Tennessee timp de aproape patru luni, în timp ce se desfășurau procedurile de extrădare. Deoarece a fost clasificată drept fugară, a fost reținută fără drept de cauțiune.

În acea perioadă, ea a aflat că autoritățile din Dakota de Nord au acuzat-o de utilizare neautorizată a informațiilor personale de identificare și furt. Pentru a contesta acuzațiile, ar fi trebuit să călătorească în Dakota de Nord.

Ancheta a început în aprilie și mai 2025, în timp ce detectivii investigau mai multe incidente de fraudă bancară. Imaginile de supraveghere au arătat o femeie care folosea un act de identitate fals al armatei americane pentru a retrage zeci de mii de dolari din conturi bancare.

Pentru a identifica suspectul, poliția din Fargo a rulat imaginile camerelor de supraveghere cu ajutorul unui software de recunoaștere facială. Sistemul a returnat apoi o potrivire: Angela Lipps.

Detectivul de caz a comparat ulterior fotografiile din rețelele sociale și permisul său de conducere cu imaginile surprinse de camere, întârind eroarea AI.

Pe 30 octombrie 2025, femeia a fost transferată la Fargo, unde a apărut în fața instanței pentru prima dată pe 31 octombrie. Avocatul său, Jay Greenwood, a prezentat dovezi financiare care arătau că femeia este nevinovată şi că, în momentele în care cineva comitea fraudele în Dakota de Nord, Angela Lipps se afla în Tennessee.

„Cam în aceeași perioadă depune cecuri de asigurări sociale, cumpără țigări de la o benzinărie, cumpără o pizza”, a spus Greenwood.

Pe 19 decembrie, poliția din Fargo a audiat-o pentru prima dată la închisoarea din comitatul Cass. Cinci zile mai târziu, în Ajunul Crăciunului, procurorii au clasat cazul, iar Lipps a fost eliberată.