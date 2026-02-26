O femeie din Italia care s-a accidentat când lucra de acasă a obținut despăgubiri în instanță

O instanță din Italia i-a dat câștig de cauză unei femei care a cerut despăgubiri după ce a căzut și a suferit o fractură de gleznă în timp ce lucra de acasă, printr-o hotărâre judecătoarească salutată drept o victorie pentru drepturile angajaților, a scris The Guardian.

Italianca, angajată în cadrul departamentului de drept de la Universitatea din Padova, și-a fracturat glezna în două locuri, în timpul unei discuții de lucru pe Zoom din aprilie 2022. Femeia a căzut după ce s-a ridicat de la birou pentru a lua o serie de documente.

Din cauza accidentului a avut nevoie de o intervenție chirurgicală și de un tratament care a durat mai mult de patru luni.

Inail, instituția italiană care gestionează asigurarea obligatorie împotriva accidentelor și bolilor profesionale, a refuzat să îi acorde beneficiile, invocând faptul că accidentul s-a produs acasă. Astfel, femeia a fost nevoită să suporte costurile medicale, inclusiv închirierea unui scaun cu rotile.

Femeia a solicitat asistență juridică din partea sindicatului de la locul de muncă, Federazione Gilda Unams (FGU), care, la rândul său, a solicitat intervenția tribunalului de muncă din Padova.

„O victorie pentru drepturile lucrătorilor italieni”

Într-o hotărâre pronunțată anul trecut de judecătorul Maurizio Pascali, care a fost făcută publică de sindicat abia în această săptămână, accidentul a fost clasificat drept accident de muncă și, prin urmare, femeii i-a fost acordate despăgubiri, inclusiv plata retroactivă a beneficiilor și rambursarea costurilor medicale.

„Această sentință este o victorie pentru drepturile lucrătorilor italieni”, a declarat Andrea Berto, care conduce unitatea din Padova a FGU. „Instituția publică care ar fi trebuit să plătească beneficiile încerca să economisească bani pe seama femeii”, a adăugat sindicalistul.

Femeia, în vârstă de 60 de ani, s-a întors la universitate și continuă să lucreze și de acasă o parte din săptămână.

„Când am început apelul, nu existau cazuri precedente de acest fel în Italia, cel puțin noi nu am găsit unul”, a declarat Carmela Furian, unul dintre avocații care au reprezentat-o. „Sau poate că au existat cazuri similare care au fost soluționate înainte de a ajunge în instanță. Dar în această situație, Inail a fost nevoit să recunoască accidentul ca fiind legat de locul de muncă”, a mai spus ea.

FOTO: Raquelsfranca | Dreamstime.com