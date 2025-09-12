O femeie invitată de AUR în Parlament a fost prinsă cu șase cuțite la intrare / Reacția partidului

O femeie din Republica Moldova care voia să participe la un eveniment din Palatul Parlamentului a fost prinsă vineri dimineață la filtrul de securitate de la intrare cu șase cuțite. Informația a fost confirmată de surse judiciare și din Parlament pentru HotNews.

Femeia este din Republica Moldova și are 25 de ani, au declarat surse judiciare pentru HotNews. Femeia a fost prinsă la filtrul de acces de la intrarea C 1 a Palatului Parlamentului având asupra ei 6 cuțite.

Ea figurează pe lista suplimentară AUR și intenționa să participe la activitatea „Forumul Economic”, un eveniment organizat de Comisia de educație.

Informația a fost publicată inițial de G4media.

Reacția AUR

În urma incidentului, AUR a transmis cp femeia nu este membră AUR, însă admite că a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul „Forumul Breslei Constructorilor”.

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind femeia depistată la intrarea în Parlamentul României având asupra sa mai multe cuțite, facem următoarele precizări: Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor”, a anunțat partidul condus de George Simion, într-un comunicat.

„Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise. Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor. Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, a mai transmis AUR.