O femeie și-a băgat, fără să vrea, pisica la mașina de spălat și a plecat apoi să facă curățenie. După câteva ore i-a văzut coada prin geam. „Era Ajunul Crăciunului și eram ocupată cu ultimele pregătiri”

Incidentul a avut loc în localitatea italiană Induno Olona (Varese): proprietarul și-a dat seama că animalul se afla în tambur după ce i-a văzut coada prin fereastra mașinii de spălat, care era în funcțiune. Un doctor veterinar s-a deplasat de urgență la fața locului: „I-am prescris un tratament cu antibiotice și cortizon”.

Pregătirile pentru Ajunul Crăciunului sunt în plină desfășurare, casa trebuie curățată și mașina de spălat trebuie să mai facă o ultimă spălare înainte de cină. Dar pisica Anacleto dispăruse. Proprietara pisicii și-a dat seama că animalul era în mașina de spălat după ce i-a văzut coada, scrie ziarul Corriere della Sera.

A oprit imediat ciclul de spălare, care din fericire era la temperatură scăzută, a scos pisica și a sunat la veterinar pentru a-i acorda primul ajutor.

Proprietara pisicii a explicat: „Era Ajunul Crăciunului și eram ocupată cu ultimele pregătiri, ca de obicei. În cele din urmă, am decis să spăl rufe. Spre seară, l-am căutat pe pisoiul meu iubit pentru a-i da câteva picături. Nu l-am găsit nicăieri. Deodată, mi-am dat seama și am deschis ușa mașinii de spălat și i-am văzut coada”.

Animalul era încă în viață.

Pisica era epuizată, confuză și suferea de hipotermie severă după ce a stat mult timp în contact cu apa rece. Așa că i-au pus imediat lângă ea câteva sticle de plastic umplute cu apă fierbinte și i-au administrat medicamente.

Anacleto a început să mănânce din nou în dimineața zilei de 26 decembrie, a explicat proprietarul animalului. Pe 27 decembrie, pisica începea să-și revină.