O fetiță de 6 ani, unul dintre cei doi copii intrați în moarte cerebrală după ce au fost operați la Spitalul Județean Constanța, a murit

Fetița de 6 ani, care se afla în moarte cerebrală din luna decembrie după o operație de apendicită la Spitalul Județean Constanța, a murit sâmbătă seară la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, a anunțat avocatul familiei. Rudele copilului acuză erori în actul medical, în timp ce reprezentanții spitalului constățean anunță demararea unor anchete interne, potrivit News.ro.

Cazul este al doilea deces înregistrat în ultimele luni la unitatea medicală din Constanța, după ce un băiețel de doi ani și jumătate a murit în ianuarie, tot în urma unei intervenții chirurgicale.

„În această seară, Ancuța a plecat dintre noi. Din luna decembrie se afla în moarte cerebrală, iar astăzi lupta ei s-a încheiat. Familia trece printr-o durere greu de descris”, a scris pe Facebook avocata familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail.

La jumătatea lunii ianuarie, avocata anunţa că a fost făcută o cerere pentru eliberarea întregului dosar medical şi până în prezent au fost primite doar fişele pe la Unitatea de Primiri Urgenţe, nu şi cele de pe secţiile chirurgie şi terapie intensivă în cazul fetiţei.

Ea a precizat că au fost depuse deja memorii la Ministerul Sănătății și la Colegiul Medicilor pentru a verifica actul medical și funcționarea sistemului de urgență. Familia suspectează o eroare la momentul intubării post-operatorii.

„În ceea ce priveşte fetiţa, ea a plecat cu o leziune pe trahee care a generat, se pare, un pneumotorax şi problema ar fi, bănuim, pentru că nu avem documentele medicale, iar comunicarea cu familia a fost deficitară, bănuim că s-ar fi întâmplat ceva la momentul la care s-a efectuat intubarea fetiţei, pentru că fetiţa a intrat bine, sănătoasă în operaţia de apendicită, ulterior, la câteva minute după ce a ieşit, a avut acel stop cardiorespirator şi s-a efectuat o intubaţie”, a declarat avocatul familiei fetiței.

De cealaltă parte, reprezentanții Spitalului Județean Constanța au anunțat că desfășoară anchete interne în ambele cazuri. Rezultatele acestor verificări urmează să stabilească dacă protocoalele medicale au fost respectate conform legislației în vigoare.

Situația de la Constanța a intrat și în atenția Corpului de Control al Ministerului Sănătății, care investighează modul în care au fost asigurate gărzile și monitorizarea pacienților atât în cazul fetiței, cât și în cel băiețelui de 2 ani, care a murit anterior.

Verificările vizează acuzațiile privind comunicarea deficitară dintre medici și asistenți, dar și întârzierea de nouă ore raportată de familie până la intervenția chirurgicală în cazul băiețelului.

Anterior, ministrul Sănătății a precizat că rezultatele acestor controale vor fi făcute publice imediat ce rapoartele de specialitate vor fi finalizate. Până la acest moment, nicio persoană din cadrul unității medicale nu a fost sancționată oficial, așteptându-se concluziile de la Colegiul Medicilor din România.