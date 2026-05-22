O fetiță de doi ani a murit după ce a fost uitată de tatăl ei în mașină, în drumul spre creșă. Doliu în Spania

O fetiță de doi ani din Spania a murit miercuri din cauza căldurii după ce a fost lăsată din greșeală în mașina tatălui său, scrie ziarul The Guardian.

Copilul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a intrat în stop cardiac miercuri după-amiază, după ce a petrecut câteva ore în interiorul vehiculului în orașul galician Brión, tatăl său uitând să o ducă la grădiniță. Moartea copilului a avut loc fundalul unui val de caniculă care afectează în aceste zile nord-vestul Spaniei, cu temperaturi care ajung și la 38 de grade.

Conform presei, bărbatul își dusese copilul mai mare la școală în dimineața respectivă și intenționa să o lase pe cea mică la grădiniță, dar a fost distras de un apel telefonic. În loc să se îndrepte spre grădiniță, s-a dus la serviciu, lăsând copilul în mașină.

Mașina sa, cu geamuri fumurii, a rămas parcată lângă atelierul său, pe o porțiune de drum cu trafic pietonal redus, și nimeni nu a observat că fetița era înăuntru, scrie presa locală spaniolă.

Alarma a fost dată în acea după-amiază, când mama fetiței a mers să o ia de la grădiniță la ora 15:00 și i s-a spus că nu fusese adusă acolo în dimineața respectivă. Realizând ce se întâmplase, părinții au sunat la serviciile de urgență, iar fetița a fost dusă la un centru medical din orașul vecin Bertamiráns, unde a fost declarată decedată.

Autoritățile din Galicia au declarat două zile de doliu după acest incident, care este investigat de poliție.