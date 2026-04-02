O fetiță de șapte luni, aflată în cărucior, a fost împuşcată mortal într-o răfuială între bande, în SUA

Fetiţa în vârstă de şapte luni a murit după ce a fost atinsă de un glonţ rătăcit, în Brooklyn, New York, în urma unor focuri de armă între bande rivale, au anunțat oficialii oraşului, citaţi de Reuters.

Focurile de armă au fost trase, miercuri după-amiază, pe o stradă din Brooklyn, unde, potrivit poliției americane, se aflau mai mulţi adulţi, două cărucioare cu bebeluși şi mulţi copii.

Mama şi tatăl fetiţei au fugit într-un local din apropiere pentru a se adăposti. Când s-au uitat în cărucior, ei au văzut că fetiţa lor era plină de sânge.

Un suspect se află în custodia autorităţilor, în timp ce altul este căutat încă, a declarat comisarul de Poliţie Jessica Tisch.

„La acest moment, se crede că focurile de armă au legătură cu bandele, iar victima este o ţintă neintenţionată”, a spus Tisch, într-o declarație de presă.

Nu se ştie deocamdată ce grupare sau grupări au fost implicate în incident.

Imaginile video au surprins doi bărbaţi pe un moped circulând pe contrasens, iar unul dintre ei a scos o armă şi a tras cel puţin două încărcături, a spus comisarul de Poliţie.

Suspecţii au plecat mai departe, iar mopedul s-a izbit ulterior de o maşină, a spus Tisch.

„O viaţă care abia începuse a fost curmată într-o clipă, a afirmat, într-o conferinţă de presă, primarul din New York, Zohran Mamdani.

New Yorkul a înregistrat 688 de incidente cu arme de foc în 2025, cu 24% mai puţin faţă de 2024, potrivit poliției americane.