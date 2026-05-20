O firmă controlată de un important om de afaceri a obținut certificat de urbanism pentru un bloc de 5 etaje într-un parc din București

Primăria Sectorului 2 a eliberat firmei Xalandine Group SRL un certificat de urbanism pentru demolarea clădirii Cinematografului Floreasca din parcul cu același nume și construirea în loc a unui bloc de locuințe.

Primăria Sectorului 2 a eliberat în octombrie 2025 un certificat de urbanism, la cererea proprietarilor, pentru demolarea cinematografului Floreasca, din nordul Bucureștiului. Certificatul este actul necesar, dar nu suficient, pentru construirea unui bloc de locuințe cu două subsoluri, parter și 5 etaje și spații comerciale la parter. Proprietarul terenului este firma Xalandine Group SRL.

Proprietarul proaspetei campioane a României la fotbal

Acționarul majoritar al Xalandine Group, cu 52,5%, este Mihai Rotaru, proprietarul echipei de fotbal U Craiova. Este echhipa care a adus titlul național în Craiova după 35 de ani.

Cât despre investiția din Buucrești, certificatul de urbanism nu dă dreptul de construire, însă este punctul de pornire a investiției și de începere a procedurilor de obținere a avizelor necesare pentru emiterea autorizației de construire sau a unui plan urbanistic. Certificatul este documentul în care este menționat ce se poate construi pe un teren și ce trebuie să facă cel care îl solicită pentru a obține autorizația de construire/planul urbanistic.

Ce spune primarul Rareș Hopincă

Contactat de HotNews.ro, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a declarat că în certificatul de urbanism s-a specificat că, pentru a construi, proprietarii trebuie să facă un Plan Urbanistic de Detaliu, iar acesta să fie aprobat de Consiliul Local Sector 2.

„S-a emis un certificat de urbanism în 2022, care a solicitat proprietarului un Plan Urbanistic de Detaliu. Acel certificat a expirat. S-a venit cu o nouă cerere de certificat de urbanism, în aceeași parametri. S-a emis un nou certificat de urbanism în 2025, la fel, cu obligația de a face Plan Urbanistic de Detaliu. Proprietarii au cerut demolarea cinematografului și construirea unui bloc cu 5 etaje”, a declarat Hopincă.

„Acolo va fi necesară o consultare extinsă a comunității. Eu sunt foarte reținut în a da autorizație de construire în acel loc. Va trebui o consultare reală cu comunitatea din zonă. Tehnic, au voie să construiască, pentru că este zonă construibilă. Cum au ajuns proprietarii în parc? Asta nu știu să vă spun”, a mai spus Hopincă.

Potrivit unui extras de carte funciară cerut de redacție de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), proprietatea privată este reprezentată de cinematograf și de o parte din aleile din parc, în total 2.777 mp. Din acestea, suprafața construită la sol a cinematografului este de 1.115 mp.

Proprietar este firma Xalandine Grup SRL, care a cumpărat imobilul în 2010. Din 2012 până în 2022, în cartea funciară este notat un contract de locațiune pentru Biavati Events SRL, o firmă care organizează petreceri private.

Rotaru: „Nu dezvoltăm niciun proiect la cinematograful Floreasca”

Xalandine Grup SRL are o vechime de 15 ani, o cifră de afaceri de 1,6 milioane lei. Firma are doi acționari: Rotaru Mihai 52,5% și Le Bomin Diana 47,5%, potrivit Termene.ro.

Mihai Rotaru este finanțatorul clubului sportiv U Craiova, având mai multe afaceri în domeniul energiei, agricultură și domeniul imobiliar.

Contactat de HotNews, Mihai Rotaru a declarat că nu vrea să construiască ceva în parc.

„Nu dezvoltăm niciun proiect la cinematograful Floreasca. Avem cinematograful Floreasca, dar nu dezvoltăm proiect. Certificatul de urbanism a fost strict de informare, nu dezvoltăm nimic. Este o poziție pe care nu ne interesează în acest moment să o dezvoltăm. Am cerut certificat poate vrem să-l vindem, poate vrem să facem, dar nu trebuie neapărat să construiești dacă vrei să-l vinzi”, a declarat Mihai Rotaru.

Urmăriți în două dosare, închise de procurori

Mihai Rotaru și Le Bomin Diana au fost urmăriți penal de DNA, în două dosare de trafic de influență, alături de fostul deputat PDL Ioan Oltean.

În primul dosar, Oltean era acuzat că ar fi primit mită 600.000 de euro de la omul de afaceri Mihai Rotaru, în curtea bisericii din Chitila, ca să intervină la fosta președintă a ANRP, Crinuța Dumitrean, astfel încât Rotaru să obțină o despăgubire de peste 20 de milioane de euro.

Al doilea dosar viza conducerea ANRP care i-a acordat nejustificat lui Rotaru despăgubirea de 20 de milioane de euro.

„La data de 27 noiembrie 2009, inculpatul Rotaru Mihai a cumpărat contra sumei de 750.000 euro drepturile litigioase pe care o persoană le deținea asupra unui teren în suprafață de 61.857 mp, situat în municipiul Pitești, județul Argeș. Persoana respectivă a vândut aceste drepturi după ce, timp de 8 ani nu reușise să obțină proprietățile revendicate, ceea ce condusese și la inițierea unui proces în instanță (…) Terenul în cauză a fost supraevaluat cu suma de 98.780.835 lei (de 10 ori față de prețul real)”, arăta DNA în comunicatul de presă din iulie 2016.

Ambele dosare au fost clasate de DNA în 2020 și 2021.

„Să apară un bloc în parc este de nepermis”

Grupul Floreasca Civică, format din cetățeni care locuiesc în cartierul Floreasca și care luptă de ani de zile împotriva construcțiilor pe spațiile verzi dintre blocuri și din parcuri, este împotriva proiectului. Cetățenii doresc redarea clădirii cinematografului către comunitate.

„În principiu, ne-am dorit să fie preluat acest cinematograf de administrație, pentru a se putea face un centru de cartier sau ceva care să fie în folosul comunității. Chiar dacă nu s-ar putea realiza asta, în niciun caz nu considerăm oportun un bloc de cinci etaje în condițiile în care blocurile de jur împrejur au maxim 3 etaje sau sunt case”, a declarat Cristina Vanea, membru al grupului Floreasca Civică.

Ea spune că în cartierul Floreasca, în ultimii 20 de ani s-au pierdut foarte multe spații verzi, apărând construcții în grădinile blocurilor, iar Parcul Verdi este în parte retrocedat, în parte neamenajat.

„Și așa avem un mare deficit de spații verzi în cartier, s-au construit blocuri în grădinile blocurilor, s-au retrocedat bucăți din parcuri, să mai apară un bloc într-un parc, mâncând din parc și zona pe care sunt aleile, este chiar de neconceput pentru noi. Parcul ar deveni în felul acesta grădina blocului, dar dincolo de astea este foarte deranjant, că se poate întâmpla ca aleile dintr-un parc să ajungă proprietate privată și toată lumea să dea din umeri, nimeni nu vrea să facă nimic”, a declarat Cristina Vanea.

A mai fost dat un certificat de urbanism, pentru un bloc de 8 etaje

Cetățenii spun că cinematograful Floreasca a fost vândut de RADEF, așa cum au fost vândute majoritatea cinematografelor din București, însă rămâne întrebarea cum au ajuns aleile din parc proprietate privată.

„Zona respectivă în care este inclus și cinematograful a fost în parcelarea SNIC, expropriată pentru a face cartierul Floreasca, era zona verde a cartierului. Nu are cum să fie cineva proprietar acolo fiindcă terenul a fost cumpărat de statul român. Apoi, când au venit comuniștii, au făcut cinematograful și parcul, și ulterior, în prima jumătate a anilor ’90, a fost preluat acest cinematograf, din sursele noastre ar fi fost cumpărat, și el a funcționat încă un pic ca cinematograf, apoi a fost închiriat unei Universități, apoi a fost club”, a declarat Cristina Vanea.

Vanea spune că în 2016 a mai fost dat un certificat de urbanism pentru un bloc cu parter și 8 etaje, dar cetățenii s-au mobilizat și s-au opus proiectului, iar în urma presiunii publice acel proiect a fost abandonat.