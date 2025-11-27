O firmă din China vrea să cumpere Puma și a analizat deja o ofertă

Producătorul chinez de articole sportive Anta Sports Products se numără printre companiile care analizează o posibilă preluare a brandului german Puma, transmite joi agenția Bloomberg, citată de Reuters.

Anta Sports, companie listată pe bursa din Hong Kong, a lucrat împreună cu un consultant în vederea evaluării unei oferte pentru Puma și ar putea colabora cu o firmă de capital privat dacă va decide să meargă mai departe cu o propunere, potrivit Bloomberg, care citează persoane familiare cu subiectul.

Acțiunile Puma erau în creștere cu 12% în tranzacțiile înainte de deschiderea pieței. Puma a refuzat să comenteze informația atunci când a fost contactată de Reuters.

Raportat la venituri, Anta Sports este al treilea cel mai mare producător de articole sportive din lume, în spatele doar a Nike și Adidas.

Alți potențiali ofertanți ar putea include grupul chinez de articole sportive Li-Ning, care a discutat opțiuni de finanțare cu băncile în timp ce analizează preliminar compania Puma, conform Bloomberg. Puma ar putea atrage, de asemenea, interesul producătorului japonez de articole sportive ASICS, potrivit aceleiași surse.

Anta Sports și ASICS nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters. Li-Ning a transmis într-o declarație trimisă prin email către Reuters că firma „nu a demarat nicio negociere sau evaluare substanțială privind tranzacția menționată în știre”, adăugând că societatea continuă să se concentreze pe creșterea și dezvoltarea brandului său.

Puma valorează în jur de 2,5 miliarde de euro

Cel mai mare acționar al Puma, Artemis, compania privată de tip holding care controlează grupul Kering -, a declarat că analizează toate opțiunile pentru participația sa de 29%, deși o sursă apropiată firmei a spus pentru Reuters în septembrie că nu o va vinde la valoarea de piață de atunci.

Valoarea de piață a Puma este în prezent de 2,52 miliarde de euro.

Familia Pinault, care controlează Artemis, a preluat participația la Puma în 2018 de la Kering, când grupul de lux s-a transformat într-un jucător concentrat exclusiv pe segmentul de lux, axat pe branduri precum Gucci și Saint Laurent.

Arthur Hoeld, noul director general al Puma, a declarat în octombrie că brandul va acorda mai puține reduceri, își va îmbunătăți activitatea de marketing și își va reduce gama de produse, pe lângă desființarea a 900 de locuri de muncă la nivel corporativ, ca parte a planului de redresare după scăderea cererii pentru produsele sale și după impactul taxelor vamale americane asupra importurilor.

Prețul acțiunilor Puma s-a înjumătățit de la începutul acestui an, pierzând teren în fața rivalilor într-o piață de articole sportive din ce în ce mai competitivă.