O firmă din România a exportat un sistem de Inteligență Artificială la Pentagon: „Suntem comparați cu Palantir, dar să vă spunem ce facem” / Ce este Zetta Critical AI

Un militar folosește un sistem care se bazează pe Inteligența Artificială / Sursă: Dragoscondrea | Dreamstime.com

Compania românească Zetta este una dintre puținele companii care a reușit să livreze un sistem de Inteligență Artificială Departamentului de Război al SUA, spune pentru HotNews George Bara, unul din co-fondatorii firmei. Bara spune că e posibil să fie singurii, lucru dificil de verificat, având în vedere confidențialitatea domeniului defence și AI.

Până să ajungă la Pentagon, firma din Cluj-Napoca a dezvoltat și a implementat platforme AI și pentru instituții și clienți din țară, dar și din străinătate, „încă dinainte ca lumea să audă de Chat GPT și alte platforme similare”, susține Bara.

Zetta este una dintre companiile care face export de Inteligență Artificială. A fost prezentă la recentul forum DeepTech găzduit de președintele Nicușor Dan. La eveniment, zeci de antreprenori tech din România și-au prezentat o parte din produse, dar s-au și plâns că deși produc tehnologii de top, rareori sunt băgați în seamă de stat.

Zetta însă nu e tocmai un nume nou. A fost înființată în 2013 și este o companie 100% românească. „Da. Suntem fără investiții străine”, a confirmat pentru cititorii HotNews George Bara, co-fondator al companiei clujene.

„Modul în care am reușit să ne capitalizăm în ultimii 8 ani, când am avut nevoie, a fost în special prin proiecte de cercetare, granturi, fonduri europene și așa mai departe”, spune investitorul.

Inteligență artificială suverană

Compania este specializată pe sisteme de inteligență artificială suverană. „Conceptul de inteligență artificială suverană se referă la faptul că software-ul de inteligență artificială poate să ruleze în infrastructura clientului și nu depinde de servicii de cloud externe, de conexiune la internet”.

„Și acesta este, de fapt, diferențiatorul nostru cel mai mare. Tot ce producem noi poate să ruleze pe un server care nu are niciun fel de conectivitate la internet sau la alte rețele. Asta înseamnă, de fapt, suveran”, spune George Bara.

Practic, clientul este „suveran” pe capacitatea sa de procesare a datelor, pe datele și rezultate sale.

„Ele nu se duc în cloud, nu traversează oceanul pe serverele Google sau Amazon sau așa mai departe. Datele tale rămân ale tale și ăsta e, de fapt, un concept tehnologic, dar e și un concept, strategic și geopolitic. Pentru că îți asigură independență, îți asigura autonomie, îți asigura siguranța datelor, deciziilor și mai departe”, spune Bara

George Bara, Zetta / Sursă: Arhiva Personală

AI epentru misiuni critice

Sistemul dezvoltat de compania clujeană se numește Zetta Critical AI și este descris de firmă drept un software pentru misiuni critice.

„Sunt acele misiuni pe care le desfășoară de obicei organizațiile din zona de apărare, zona de siguranță publică, zona de securitate și intelligence. Cu ce se diferențiază acestea față de alte misiuni: operațiunile unui magazin de comerț online, de exemplu?”, explică Bara.

„În comerț, dacă faci o greșeală, rezultatele pot să fie niște penalizări comerciale sau poate pierzi un client. Dar în zona de intelligence sau de apărare, dacă vrei să combați terorismul sau vrei să oprești un atac, orice greșeală te costă foarte mult. Și asta înseamnă, de fapt, o misiune critică, e o misiune unde nu ai voie să greșești”, spune George Bara.

Pe înțelesul publicului larg

„Asta fac sistemele noastre, rulează în operațiuni critice, nu dau greșeli, nu se strică, nu au nevoie de mentenanță 24/7 și cam asta face diferența”, pretinde cofondatorul firmei clujene.

HotNews folosește verbul „pretinde”, în dialogul cu Bara, pentru că, în domeniul AI, relizările nu sunt ușor de probat. Și, după cum se întâmplă pe scena globală, există mult marketing în explicațiile și în promisiunile companiilor de tehnologie.

Ce face, totuși, acest sistem AI românesc pentru misiuni critice, potrivit co-fondatorului? Îl rugăm pe Bara să coboare nivelul tehnic al limbajului și să explice pe înțelesul publicului larg. Pentru că publicul larg e afectat de AI.

„Noi, în primul rând, dezvoltăm algoritmi și punem în producție algoritmi care au de-a face cu procesarea de limbaj natural. Asta este un subdomeniu din inteligența artificială care are de-a face cu procesarea a tot ce are legătură cu limba. Limba poate să fie și verbală, în video și înregistrări, dar și în documente digitale, în scris de mână pe o foaie sau într-o fotografie”, spune Bara.

Funcțiie ale Zetta Critical AI / Sursă: Zetta

Ce poate extrage din texte

George Bara vorbește despre algoritmi care variază de la procesare de voce, speech-to-text, de identificare a limbii, de traducere automată, algoritmi de extragerea textului din imagini, din videouri, dar și algoritmi de analiză a „sentimentului” unui text, dacă e negativ sau pozitiv, sau de extragere de nume de persoane, locații, alte elemente din text.

Reprezentantul companiei spune că în general este vorba de misiuni critice cu un volum foarte mare de date.

„Avem sisteme care, de exemplu, monitorizează posturi TV, posturi radio, online, conținut web, pentru a extrage conținutul și a genera alerte sau rapoarte care au de face cu diferite situații. Noi nu știm ce situații sunt pentru că noi nu vedem niciodată datele. Noi nu știm ce face clientul, noi doar dăm clientului uneltele de care are nevoie”, spune Bara.

AI românesc în SUA

Cu sistemul său AI, Zetta din Cluj a ajuns să vândă chiar către Pentagon, către Departamentul de Război al Statelor Unite ale Americii.

„Avem parteneri în Italia, în Franța, în Germania, în SUA, în Orientul Mijlociu, care ne iau soluțiile și le pun în fața clienților lor direcți. Și în cazul Pentagonului avem un partener de mulți ani cu Veritone, care a implementat cu tehnologia noastră un proiect pentru Department of War anul trecut, care a însemnat implementarea unor soluții de analiză text”, explică pentru HotNews co-fondatorul Zetta.

Soluția furnizată pentagonului este una care analizează mari volume de documente și extrage entități, face analize de sentiment și clasificări.

„A fost implementată într-o infrastructură a Departamentului de Război, după un standard numit Iron Bank, care este unul dintre cele mai importante standarde de securitate pentru software de inteligență artificială. E un standard special al Departamentului de Război. Ne-a luat câteva luni să implementăm modificările să îndeplinim toată cerințele de siguranță”, spune cofondatorul firmei clujene.

„Lumea comentează: <<Ah, deci voi sunteți ca Palantir>>”

De obicei, într-un astfel de business, no feedback de la client înseamnă de fapt good feedback.

„Pentru că sistemele astea rulează în infrastructura la care noi nu avem acces, de obicei, dacă se strică ceva clientul ne anunță. Dacă nu se strică și merge ok, înseamnă că lucrurile sunt bine”, spune el, atingând iar elementul forte al sistemului suveran dezvoltat în România. Pentagonul n-a trimis feedback.

Comparația lui Palantir

„Mereu am fost comparați cu Palantir”, spune Bara. Sigur, păstrând proporțiile. Palantir e un gigant, firma din Cluj e un început.

„Lumea comentează: „Ah, deci voi sunteți ca Palantir”. Să vă spunem ce facem. Tehnologic suntem asemănători cu ei, dar operațional nu, pentru că ei văd datele clienților. Ei își trimit oamenii să lucreze chiar în infrastructurile departamentului de apărare, ale poliției și vad datele confidențiale. Noi nu vedem niciodată, nu avem acces”, detaliază George Bara.

„Nu cred că există o altă firmă din România care să vândă inteligență artificială către Departamentul de Război SUA. La nivel global e destul de greu și, de obicei, ei preferă să lucreze cu producători de AI americani”, spune Bara.

„Facem chestia asta dinainte ca AI să fie un buzzword”

Dincolo de contractul din SUA care fură atenția, Zetta are și contracte cu instituții de forță din România.

Asta pentru că a început să dezvolte soluții de AI când lumea încă nici nu știa ce este acest lucru, dând o atenție deosebită implementării pe limba română.

„Facem chestia asta dinainte să existe Chat GPT, dinainte să fie AI un buzzword. Până prin 2020 și ceva, lumea nu înțelegea ce e intenția artificială, era greu să vinzi conceptul. După care a apărut Chat GPT-ul și toată lumea a devenit expert în AI și a fost greu să-ți faci loc prin zgomot. Noi eram experți AI, dar dintr-o dată în toată lumea au apărut brusc un milion de experți AI”, spune Bara.

Cum a ajuns AI-ul românesc și în instituțiile din România

„Noi acum lucrăm bine și în România, avem contracte cu multe instituții, tot așa, din zona de apărare”, spune Bara care indică, printre altele, instituții precum MApN, SPP, MAI sau Academia Națională de Informații Mihai Viteazu din partea SRI.

El spune că soluțiile de inteligență artificială erau majoritatea, acum 5-6 ani, create să deservească în special piața din străinătate și vorbitoare de limba engleză.

„Și de fiecare dată, când mergeam pe la evenimente și mă întâlneam cu reprezentanții instituțiilor de la noi, mă întrebau dacă în limba română avem și noi inteligență artificială. Și nu avea nimeni”.

„Sincer, nu era nimeni dispus să încerce și ăsta, de fapt, a fost pasul strategic pe care noi l-am făcut. Ne-am hotărât, prin 2019, să facem o suită de algoritmi de inteligență artificială pentru limba română și a fost declanșatorul, pentru că nu erau pe piață”, spune Bara.

„A fost adoptat de o instituție cu trei litere care mai apoi ne-a recomandat și la alte instituții și, cumva, din vorba în vorba, am ajuns să lucrăm cu majoritatea. Faptul că am reușit să obținem încrederea primei instituții a contat foarte mult pentru a doua, a treia și așa mai departe”, a detaliat cofondatorul Zetta.

Clienții pentru produsele AI ale Zetta

Colaborare cu SPP

Bara spune că, în România, instituțiile au optat pentru diferite servicii de critical AI în funcție de nevoi.

„De exemplu, cu Academia Națională de Informație, avem implementat o soluție care monitorizează dezinformarea online, pe site-uri web. Cu SPP, din nou, avem o gamă mai largă de soluții și pe text, dar avem și un proiect de cercetare comun, administrat de UEFISCDI, care este pe procesare multimodală, și video, și text”.

„Și cu SRI la fel. Avem și acolo un proiect de cercetare tot pe soluții, pe instrumente lingvistice, pe limba română. Am creat pentru ei, de exemplu, un sistem de detecție și analiză de text, din conținut textual”, spune Bara.

„Noi ne păstrăm proprietatea intelectuală. Asta e, de fapt, modelul corect de a exporta”

Compania din Cluj are un plan îndrăzneț pentru următorii ani, dar recunoaște că ar avea nevoie și de sprijinul statului român.

„Ne dorim ca în următorii cinci ani să devenim principalul exportator de inteligență artificială europeană în afara spațiului Uniunii Europene. Primul pas e să devenim principalul exportator de inteligență artificială din România în afară. Cred că la nivel de produse, software proprietare, deja lucrul ăsta se cam întâmplă”, crede Bara.

El spune că și acum sunt multe firme de servicii care implementează soluții AI pentru clienți de afară, dar nu consideră acest lucru ca fiind un export autentic. De ce: „pentru că ei își dau mai departe proprietatea intelectuală și o vând până la urmă”.

„Noi ne păstrăm proprietate intelectuală și în relația de licență doar dăm drept de a folosi. Asta e, de fapt, modelul corect de a exporta, în care tu îți păstrezi knowledge-ul, îți păstrezi toți cercetătorii. E ca și cum vine, de exemplu, Rheinmetall în România, face o fabrică, poate vine cu un offset să dezvolte ceva în țară, dar knowledge-ul rămâne tot la ei. Ăsta e modelul, de fapt, pentru o țară care să fie competitivă tehnologic, să exporte licență. Noi asta facem, exportăm AI românesc în afară de câțiva ani”, spune Bara.

Caută sprijin de la ambasadele României

La Forumul DeepTech de la Cotroceni, reprezentantul companiei din Cluj-Napoca a luat cuvântul, la partea de dialog cu președintele Nicușor Dan.

Bara l-a întrebat pe președintele țării dacă ambasadele României din străinătate nu ar putea să sprijine mai mult companiile românești să exporte în afară.

„Nu e ceva neobișnuit ca ambasadele să ajute companiile să vândă în afară.

Un ajutor pentru că partea asta de export e o componentă destul de complexă și dacă punem în balans faptul că vorbim de tehnologie avansată și în domeniul aperării, devin și mai complexe. Nu e suficient să ai produsul, ci să ai poate niște canale de distribuție, până la urmă ai nevoie și de suportul autorităților”, explică Bara pentru HotNews.

El a spus la Cotroceni că pentru alte state ambasadele respective funcționează ca adevărați agenți de vânzări pentru companiile din țările lor. Acum el detaliază:

„E greu să concurezi cu delegații de 20-30 de oameni, de exemplu, din Marea Britanie sau din Israel, care discută cu viitorii tăi clienți sau potențiali clienți la nivel diplomatic, în timp ce tu îi abordezi doar comercial poate cu oamenii tăi din vânzări. Până la urmă, necesar e ca noi să echilibrăm balanța de cont curent. Ideea e să aduci mai mulți bani în țară decât exporți. E în interesul tuturor să se întâmple chestia asta”, susține fondatorul Zetta.

