O firmă promite credite în baza unei licențe BNR. Banca Centrală spune că n-a auzit de ea și că nu i-a acordat licență

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului asupra asocierii frauduloase a numelui BNR cu website-ul unei firme (Credora România) care pretinde, în mod fals, că poate oferi împrumuturi în baza unei licențe BNR.

„Avertizăm publicul că în registrele ținute de banca centrală nu există înregistrată vreo entitate cu denumirea CREDORA. Lista entităților bancare și de tip IFN aflate în registrele BNR poate fi consultată aici, spun oficialii Băncii Naționale.

În procesul de înrolare, Credora cere să îți încarci o copie a actului de identitate și să oferi date personale pentru a putea eventual accesa un credit. Dobânda medie este de 0,59% pe lună, sau puțin peste 7% pe an, potrivit informațiilor Credora.

BNR solicită publicului să verifice lista entităților bancare și a IFN-urilor înscrise în registrele BNR înainte de a da curs ofertelor de creditare.

Mai multe informații privind tentativele de fraudă în numele BNR puteți găsi aici.