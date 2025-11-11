O flacără văzută sub cabina unui avion Wizz Air abia aterizat pe Aeroportul Băneasa a evacuat cei peste 200 de pasageri

Un incident aviatic a avut loc, în noaptea de luni spre marţi, pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion al companiei Wizz Air, venit de la Barcelona, a transmis Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti.

Reprezentanţii companiei de handling RAS de pe Aeroportul Băneasa au observat flacără sub cabina aeronavei Wizz Air în momentul când au cuplat grupul de alimentare electrică la avionul respectiv, potrivit sursei citate.



Personalul tehnic, aflat la faţa locului, a intervenit prompt şi a retras grupul de alimentare pentru a evita orice incident nedorit. Lângă aeronava aflată în poziţia de parcare se afla şi un echipaj de pompieri al aeroportului, care însă nu a fost nevoit să intervină.



Avionul aterizase de la Barcelona la ora 01.18, iar la momentul incidentului coborâseră majoritatea celor 225 de pasageri aflaţi la bord.

Pentru siguranţă, comandantul aeronavei a decis să declanşeze o ieşire de urgenţă cu tobogan, care însă nu a fost utilizată de niciun pasager, potrivit aceleiaşi surse.



Toţi pasagerii au fost în afara oricărui pericol şi nu au fost produse pagube materiale, precizează Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti, care anunță că urmează o verificare tehnică detaliată a aeronavei, iar autorităţile competente investighează incidentul.