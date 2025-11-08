O forță navală a UE a împiedicat un act de piraterie împotriva unui petrolier grecesc

Nava Hellas Aphrodite supravegheată de un vas al forței navale UE anti-piraterie Foto: European Union's Operation Atalanta / AP / Profimedia

Forţa navală antipiraterie a Uniunii Europene a securizat vineri un petrolier care fusese atacat în largul coastelor Somaliei, pe fondul îngrijorărilor legate de o recrudescenţă a pirateriei în regiunea Cornului Africii, transmite sâmbătă AFP, preluată de Agerpres.

Somalia era cunoscută pentru incursiunile piraţilor ce solicitau bani pentru a permite trecerea navelor comerciale atacate, însă niciun astfel de incident nu fusese semnalat în ultimele luni.

„După o demonstraţie de forţă, piraţii au abandonat petrolierul comercial”, a declarat forţa navală a UE într-un comunicat, precizând că „cei 24 de membri ai echipajului sunt în siguranţă şi nu există niciun rănit”.

Piraţi înarmaţi au atacat Hellas Aphrodite, navă exploatată de compania greacă Latsco Marine Management, în timp ce vasul se îndrepta către portul sud-african Durban. Nava plecase din Sikka, port în India.

Forţa navală europeană a declarat că efectuează căutări pentru a-i găsi pe piraţi, care sunt încă activi în regiune, şi că îi va acţiona în justiţie pe aceştia dacă îi va captura.

Agenţia britanică pentru securitate maritimă UKMTO a declarat că nava Hellas Aphrodite fusese abordată din spate de o mică ambarcaţiune care a deschis focul cu arme uşoare şi lansatoare de rachete.

Acest atac survine la trei zile după o tentativă nereuşită de abordare a petrolierului MV Stolt Sagaland în largul coastelor Somaliei.