O fostă judecătoare exclusă de CSM acuză corupția din justiție, un „sistem controlat” de liderul „structurii piramidale”, Lia Savonea. „Să vă luați orice speranță”

O fostă judecătoare a făcut acuzații grave, miercuri seară, la Euronews România, după dezvăluirile Recorder despre sistemul de justiție din țara noastră.

„Nu știu dacă funcționează ceva în România mai bine decât corupția din justiție. Să vă luați orice speranță, abandonați toți, pentru că este un sistem controlat”, a afirmat Daniela Panioglu, ale cărei dosare judecate au fost aduse în atenție în documentarul jurnaliștilor de investigație de la Recorder.

„Situația e foarte gravă, a fost trecută sub tăcere, s-a suferit sub tăcere atâta timp, dar cred că așa nu se mai poate în societatea română. Justiția este nefuncțională”, a adăugat ea.

Fosta magistrată a indicat și una dintre persoanele pe care ea o consideră vinovată pentru starea sistemului judiciar din România.

„Este o structură piramidală în vârful căreia se află un lider care, extrem de meticulos și în timp, a reușit să acapareze tot sistemul judiciar. Se numește Savonea Lia. A fost liderul în fapt al acelei grupări despre care se vorbea și în material (investigația Recorder, n.r.). Acest lider și-a plasat, creat și țesut atent și meticulos toată rețeaua, a plasat anumiți șefi de instanțe. În mandatul lor, acești șefi de instanțe au intervenit ca o presiune asupra judecătorilor”, a declarat Daniela Panioglu, în platoul Euronews România.

Aceasta a mai povestit că „cercetarea disciplinară a unui judecător este un fel de inchiziție”.

„Să nu credeți că exagerez. În decurs de șase luni, a fost o ploaie de șase acțiuni disciplinare. Veneau câte două echipe a câte doi inspectori, săptămânal”, a adăugat ea.

Ea a dat detalii și despre maniera în care a fost îndepărtată dintr-un dosar de corupție.

„Eu aveam dosarul bancherilor, am audiat foarte mulți martori, schimbasem încadrarea și rămăsesem cu el în pronunțare. Era un dosar de 405 volume de urmărire. Prejudiciul era de vreo 80 de milioane de euro. Ideea este că m-au zburat, în condițiile în care eu scosesem dosarul și urma să-l redactez și eram în termenul de prescripție și eram cât se poate de atentă. Așa fac, intervin pe față și schimbă judecătorii până la prescripție. Asta ar trebui să fie o cercetare penală serioasă pentru infracțiunea de abuz în serviciu”, a susținut fosta judecătoare.

Daniela Panioglu a cerut, în context, și demisia actualului ministru al Justiției, Radu Marinescu: „trebuie să plece, nu mai are ce căuta”.

Panioglu, una dintre judecătoarele din dosarul lui Lucian Duță

Daniela Panioglu a judecat împreună cu Alina Nadia Guluțanu la Curtea de Apel Bucureşti dosarul fostului șef al Casei de Asigurări de Sănătate Lucian Duță, acuzat că a luat o mită de 6,3 milioane de euro, finalizat cu o condamnare de 6 ani de închisoare.

Cele două judecătoare au fost excluse de CSM din magistratură în decembrie 2022, pe motiv că au dezvăluit în motivarea de condamnare faptul că doi procurori de la Parchetul Curţii de Apel Constanța au încercat să îl ajute pe Lucian Duță să scape de acuzații, potrivit Agerpres.

Lia Savonea a fost unul dintre membrii CSM care au votat, atunci, „pentru” excluderea celor două judecătoare din magistratură.

Fosta judecătoare Andrea Chiș, fostă membră CSM, care apare în investigația Recorder, s-a opus sancționării celor două magistrate.

Și la acel moment, în 2022, Panioglu și Guluțanu acuzau corupția sistemului de justiție și vorbeau despre presiuni din partea conducerii Curții de Apel București asupra lor pentru a da soluții favorabile unor inculpați, conform Europa Liberă.

Ulterior, Instanța supremă a anulat decizia CSM de excludere.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) i-a admis miercuri fostului șef al CNAS o cale extraordinară de atac și a decis să îi anuleze condamnarea dată de cele două judecătoare in 2022.

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a pronunțat în ultimele luni mai multe decizii favorabile unor inculpați celebri în dosare de corupție: fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv în dosarul în care a fost acuzat că a primit o mită de 800.000 de euro, fostul ministrul al finanțelor Sebastian Vlădescu și fostul președinte al Eximbank Mircea Costea au obținut anularea condamnărilor și eliberarea din închisoare tot în urma unei căi extraordinare de atac.

Omul de afaceri Remus Truică și fostul episcop al Hușilor, Corneliu Onilă, au obținut și ei la ICCJ admiterea în principiu a recursurilor în casație împotriva condamnărilor definitive.

Liei Savonea denunță o „campanie de delegitimizare”

„Nu intenționez să legitimez o zonă care funcționează deliberat în registrul ambiguității și al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziționări provin din interiorul sistemului”, a declarat miercuri, pentru HotNews, șefa ICCJ, după documentarul „Justiția capturată”.

Întrebată de HotNews dacă va demisiona de la conducerea instanței supreme în urma acuzațiilor grave la adresa sa, Savonea a spus: „Întrebarea dvs nu urmărește un răspuns. E limpede. Cu toate acestea, eu vă răspund. Din respect pentru media, ca principiu”.

Șefa ICCJ a acuzat „o campanie persistentă de delegitimare a unor lideri ai justiției”: „Situația sistemului judiciar este serioasă și nu poate fi ignorată. Analizez cu atenție ce demersuri sunt necesare. Ne aflăm, din păcate, în fața unei campanii persistente de delegitimare a unor lideri ai justiției, construită pe declarații anonime și pe acuzații prezentate ca adevăruri, fără a fi susținute de fapte verificate”.

„Contextul este mai complex decât pare la prima vedere, motiv pentru care am obligația să documentez temeinic toate aspectele înainte de a avea o reacție publică. Dată fiind poziția pe care o ocup, nu îmi pot permite intervenții pripite sau care ar putea fi interpretate”, a declarat Lia Savonea.

„În același timp, este limpede că această stare de fapt nu poate fi lăsată să continue, fără a clarifica toate imputațiile. Nu intenționez să legitimez o zonă care funcționează deliberat în registrul ambiguității și al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziționări provin din interiorul sistemului”, a adăugat ea.

Dezvăluirile Recorder și reacția ministrului Justiției

Documentarul „Justiție Capturată” a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriu de YouTube și până la ora publicării acestui articol a avut peste 1,6 milioane de vizualizări.

Documentarul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere. Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.

Într-o primă reacție, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că trebuie văzut dacă sunt „aspecte concrete”, el subliniind că procedurile disciplinare din justiție sunt în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare. „Dacă sunt aspecte concrete, sigur că ele trebuie investigate”, a spus Marinescu după ce a fost întrebat insistent într-o intervenție la Digi24 dacă va lua măsuri și dacă va cere o anchetă.

Ulterior în cursul zilei de miercuri, Radu Marinescu a declarat, pentru HotNews, referitor la observațiile președintelui Nicușor Dan legate de „lipsa de voință” a Ministerului Justiției (MJ) de a rezolva problemele sistemului judiciar, că MJ nu poate interveni în actul de justiție, dar are voința de a participa la eforturile de corectare a acestor probleme.

„Președintele are toată îndreptățirea să reacționeze la preocupările societății și așteptările legitime ale cetățenilor”, a declarat Radu Marinescu pentru HotNews.

„Ministerul Justiției acționează în limitele competențelor sale și nu poate interfera în actul de justiție, aplicarea corectă și cu celeritate a legii fiind atributul magistraților, în contextul independenței justiției, care sunt și responsabili de modul cum își îndeplinesc atribuțiile. Ministerul Justiției este conștient ca există probleme în sistemul judiciar și are voința de a participa, în limitele competențelor legale și ale Constituției, la acțiunile instituționale conjugate pentru corectarea acestora”, a mai spus Radu Marinescu.

Mesajul lui Nicușor Dan

„Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic”, a reacționat Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe X în care anunță că a văzut documentarul Recorder „Justiție Capturată”. „Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție”, a spus președintele.

„Nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele”, a adăugat Nicușor Dan în postare.