O fostă vedetă a cinematografiei, fraudată la bătrânețe cu milioane de euro

Ursula Andress, fotografiată în 2012 pe covorul roșu al unei gale organizate la Berna, FOTO: Peter Schneider / AP / Profimedia

Poliția financiară italiană a confiscat active în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro într-o anchetă privind o fraudă financiară care a vizat-o pe actrița elvețiană Ursula Andress, cunoscută pentru rolul său din „Dr. No”, chiar primul film „James Bond”, și producții alături de Jean-Paul Belmondo, Elvis Presley sau Dean Martin, relatează Reuters.

Activele sunt considerate a proveni din infracțiuni de spălare de bani comise împotriva actriței, a transmis poliția Guardia di Finanza într-un comunicat emis joi.

Printre activele confiscate se numără o proprietate rurală de lux în San Casciano in Val di Pesa, la periferia orașului Florența, cu podgorii și livezi de măslini, precum și opere de artă și alte active financiare, au adăugat autoritățile.

Andress a depus o plângere penală în Elveția, susținând că a fost victima unei fraude comise de persoane care îi administrau finanțele printr-o serie de tranzacții „extrem de opace”, potrivit Guardia di Finanza.

Anchetele din Italia și Elveția au identificat „legături semnificative” între unele dintre aceste tranzacții și Italia, în special zona din jurul orașului Florența, ceea ce a determinat autoritățile italiene să intervină, se mai arată în comunicat.

Fosta actriță a împlinit recent 90 de ani

Ursula Andress alături de Elvis Presley în filmul „Fun in Acapulco” din 1963, FOTO: Paramount Pictures / Album / Profimedia

Andress, a cărei carieră a atins apogeul în anii 1960 prin roluri alături de Elvis Presley, Dean Martin, Marcello Mastroianni, Jean-Paul Belmondo și Peter Sellers, a împlinit 90 de ani săptămâna trecută.

După ce și-a început cariera jucând în filme italiene, ea s-a mutat la Hollywood în 1955, unde a obținut numeroase roluri în filme americane, dar a continuat să joace și în producții europene.

În anii ’60 și ’70 ea era considerată una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei, atât în Europa, cât și în SUA, și a ținut prima pagină a tabloidelor datorită relațiilor sale cu Dean Martin și Belmondo.

Andress a pozat de asemenea de mai multe ori pentru revista Playboy și, după ce a fost întrebată de ce a ales să facă acest lucru, marcat de controverse la momentul respectiv, ea a răspuns simplu: „Fiindcă sunt frumoasă”.

Ultimul ei rol în film sau televiziune a fost în 2005, când a jucat în lungmetrajul „St. Francis Birds Tour”, o satiră la adresa industriei cinematografice.