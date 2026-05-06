O fotografie cu tentă erotică cu Giorgia Meloni a devenit virală pe Facebook. „E un fals făcut cu AI. Trebuie să recunosc că m-a și îmbunătățit destul de mult”

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a denunțat luni pe Facebook publicarea unor fotografii generate cu ajutorul IA în care apare îmbrăcată doar în lenjerie intimă.

„În aceste zile circulă mai multe fotografii false cu mine, generate cu ajutorul inteligenței artificiale și prezentate ca fiind autentice de către un oponent zelos”, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

Premierul a postat și comentariul unui anume „Roberto” și a adăugat o remarcă ironică: „Trebuie să recunosc că cel care le-a realizat, cel puțin în cazul atașat, m-a și îmbunătățit destul de mult. Dar rămâne faptul că, doar pentru a ataca și a inventa falsuri, se folosește acum cu adevărat orice”.

Meloni a lansat și un avertisment: „Problema, însă, depășește persoana mea. Deepfake-urile sunt un instrument periculos, deoarece pot înșela, manipula și afecta pe oricine. Eu pot să mă apăr. Mulți alții nu pot. De aceea, ar trebui să se aplice întotdeauna o regulă: verifică înainte să crezi și crede înainte să distribui. Pentru că astăzi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui”.