„O furtună aproape perfectă”. Criză pe piața auto din Rusia: showroom-uri închise și falimente

În primele opt luni ale lui 2025, numărul punctelor de vânzare și al showroom-urilor din Rusia a scăzut cu 9%. În orașele cu peste un milion de locuitori dealerii au închis într-un ritm mai accelerat, arată datele Yandex Maps, omologul rusesc al Google Maps, consultate de Forbes.

Cea mai mare reducere a numărul de showroom-uri s-a înregistrat în Rostov-pe-Don, unde aproape o treime din dealerii auto au tras oblonul. Clasamentul este completat de Voronej, Volgograd și Samara, notează The Moscow Times.

Și piețe mari, precum Moscova și Sankt Petersburg, reprezentanțele auto au decis să închidă din cauza ritmului scăzut de vânzări.

Nici în viitor nu sunt preconizate vești bune pentru dealerii auto, care se confruntă cu dificultăți financiare grave sau se află chiar în pragul încetării activității, spune președintele asociației „Dealerii auto ruși” (ROAD), Alexei Podshchekoldin.

Potrivit acestuia, lipsa cererii de mașini noi duce la pierderi și la lipsa profitului, ceea ce face ca costurile vânzătorilor să crească.

„În Rusia, dealerii regionali vând în prezent doar 220-250 de mașini pe an, iar în capitală – aproximativ 400. Pentru comparație, în SUA, același indicator este de aproximativ 1000 de mașini pe an. La un nivel atât de scăzut al vânzărilor, mulți dealeri ruși devin neprofitabili, ceea ce duce la închiderea lor în masă”, a explicat expertul.

Se închid nu numai saloanele care vând mașini chinezești, care au inundat piața, ci și punctele de vânzare a mașinilor livrate prin import paralel și „alternativ”, spune directorul general al Rolf, cel mai mare dealer auro din Rusia, Svetlana Vinogradova.

Dealerul auto Avtodom și-a închis locația pentru Lamborghini și punctul de vânzare pentru BMW din Moscova.

„O furtună aproape perfectă”

„Modelul negativ poate rezista una sau două luni, dar când, pe parcursul a șase luni, sau chiar un an, întreaga afacere funcționează cu un profit net negativ, acest lucru duce la consecințe precum o serie de falimente”, a explicat Vinogradova.

Vânzările de mașini noi au scăzut de 2-2,5 ori față de prima jumătate a anilor 2010, deoarece mașinile au devenit mai puțin accesibile pentru ruși, spune Yuri Chistov, directorul de dezvoltare al pieței auto FRESH.

„Nu există semnale clare că puterea de cumpărare a populației va crește în următorul an sau doi. Anul acesta s-a creat o furtună aproape perfectă”, a remarcat expertul.

Potrivit agenției Autostat, institulul de statistică al Rusiei, în perioada ianuarie-august 2025, vânzările de mașini în țară au scăzut cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la circa 773.000 de unități.

Experții agenției prognozează că, la sfârșitul anului, scăderea pieței va fi de 20% față de 2024, adică se vor vinde cel mult 1,25 milioane de mașini.

Printre principalii factori care influențează această scădere se numără ratele ridicate ale creditelor auto, prețul piperat al mașinilor noi, nivelul ridicat al inflației și tendința rușilor de a începe să facă economii.