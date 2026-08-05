O „furtună perfectă” duce la noi scumpiri ale alimentelor la nivel mondial

Lumea este în pragul unui nou episod de inflație a prețurilor alimentelor, războaiele din Iran și Ucraina, alături de fenomenul El Nino, creează furtuna perfectă de costuri mai ridicate și randamente mai scăzute ale culturilor, a afirmat miercuri economistul-șef al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), citat de Reuters și Agerpres.

Creșterea prețurilor alimentelor a avut o contribuție însemnată la inflația globală în 2022, dar a avut un efect relativ benign la nivel internațional până acum în acest an. În unele locuri creșterea s-a temperat chiar, după ce a urcat în urma majorării costurilor cu energia.

Acest calm va fi probabil temporar, deoarece creșterea cotațiilor la țiței, pierderea îngrășămintelor din regiunea Golfului, deficitul de motorină în unele locuri, și fenomenele meteo extreme afectează costurile și se vor resimți în prețurile de consum, chiar cu întârziere.

„Mă aștept să înceapă să crească prețurile materiilor prime, iar prețurile alimentelor vor începe să urce până la finalul anului și, cu siguranță, anul viitor vor crește și mai mult. Transmiterea de la materiile prime la prețul final al alimentelor este de aproximativ șase luni”, a declarat Maximo Torero într-un interviu acordat Reuters.

Deși în ultimele luni au crescut unele prețuri ale materiilor prime, cum ar fi la grâu, porumb și orez, cele mai multe încă reflectă recoltele relativ bune, mai degrabă decât posibilele dificultăți în următorul an.

Închiderea Strâmtorii Ormuz pune presiuni multiple asupra prețurilor la alimente

„Strâmtoarea Ormuz este o problemă care afectează materiile prime agricole, sistemele agricole, în urma creșterii cotațiilor la țiței și gaze naturale”, a adăugat economistul-șef al FAO.

Și pagubele provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii Rusiei de petrol și gaze afectează exporturile de motorină și gaze naturale, ambele extrem de importante în cazul alimentelor.

Majorarea prețurilor alimentelor se resimte la nivel global, chiar și statele bogate fiind afectate.

„Auzim asta în Europa, SUA, Brazilia și Asia. Randamentele scăzut pun presiune pe deciziile privind plantările”, a explicat Torero.

Suprafețele cultivate cu grâu și porumb s-au redus încă din primele trei luni de la izbucnirea războiului din Orientul Mjlociu, iar unii fermieri din SUA s-au orientat spre soia boabe, unde sunt necesare mai puține îngrășăminte.

Australia, unul dintre marii exportatori globali de cereale, a informat recent că se așteaptă la scăderea producției cu 21%, în urma majorării costurilor cu îngrășămintele și combustibilii.