Prețul la petrol a sărit cu peste 6% după noile amenințări făcute de Trump la adresa Iranului

Prețurile petrolului au crescut puternic miercuri după ce președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor lovi dur Iranul ca represalii pentru o tentativă de atac surpriză asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu, relatează CNBC.

Contractele futures pentru țițeiul Brent, reperul internațional, au urcat cu aproximativ 7%, ajungând la 89,94 dolari pe baril. Contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA au avansat cu aproximativ 6,9%, până la 84,69 dolari pe baril.

Trump a declarat pentru Fox News că Iranul „va primi o bătaie zdravănă” după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a lansat rachete balistice asupra forțelor americane.

„O să-i facem praf și pulbere”, a declarat Trump pentru postul de televiziune conservator. „Îi vom lovi puternic… O să încaseze o bătaie zdravănă”, a subliniat el.

Potrivit unor informații publicate de Axios, Iranul a vizat o bază militară americană din Iordania. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că rachetele au fost interceptate cu succes.

Tentativa de atac a pus capăt unei scurte perioade de acalmie în confruntări. Prețurile petrolului scăzuseră la începutul acestei săptămâni, pe fondul percepției că conflictul se îndrepta spre o dezescaladare.

Lovituri comune ale SUA și Arabiei Saudite împotriva Iranului

Între timp, forțele americane și saudite au lovit marți „mai multe obiective logistice și depozite de armament aparținând teroriștilor” din estul Irakului, ca represalii pentru peste 30 de atacuri cu drone desfășurate în ultimele trei zile de „grupări teroriste aliniate Iranului”, a transmis CENTCOM.

Atacurile rebelilor Houthi care vizează facilitățile petroliere ale Arabiei Saudite au amplificat de asemenea temerile privind aprovizionarea.

Loviturile Houthi asupra infrastructurii de producție, stocare și transport portuar a petrolului ar putea perturba aprovizionarea în întreaga regiune, a declarat Bjorn Vang Jensen, consilier executiv pentru industrie la compania de analiză a pieței transporturilor maritime și a lanțurilor de aprovizionare Xeneta.

„Creșterea puternică a prețurilor petrolului a fost amplificată și de tonul oarecum agresiv adoptat de președintele Rezervei Federale, Kevin Warsh, la prima sa ședință a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) în calitate de șef al Fed, iar traderii rămân împărțiți în privința deciziei băncii centrale, care urmează să fie anunțată miercuri”, afirmă într-o notă și compania de analiză Kitco.