O gafă cu poșta a provocat un incident stânjenitor între Italia și China

Răspunsul oficial al Chinei la o cerere italiană de asistență juridică reciprocă nu a ajuns niciodată mai departe de oficiul poștal din Roma, relatează Reuters.

Documentele, referitoare la o tentativă de omor din 2024 asupra unui om de afaceri chinez în Italia, au sosit la Ministerul Justiției de la Roma la începutul lunii februarie, prin serviciul poștal obișnuit. Așa cum se întâmplă adesea, recepția plicului cu acte a necesitat achitarea unei taxe la livrare.

Însă două surse familiare cu situația au declarat pentru Reuters că nimeni din oficiul poștal al ministerului italian nu știa că acel colet urma să ajungă, așa că personalul a refuzat să plătească, trimițând plicul înapoi în China, nedeschis.

Una dintre sursele Reuters afirmă că, după descoperirea greșelii, Ministerul Justiției a cerut autorităților chineze să retrimită materialele, însă documentele nu au fost încă primite.

Agenția Reuters notează că acest episod stânjenitor reflectă un sentiment mai amplu de neîncredere și paralizie în Italia în legătură cu disponibilitatea Beijingului de a oferi cooperare Romei. Blocajul îi frustrează pe unii procurori, care spun că acesta le împiedică lupta împotriva bandelor chineze care conduc rețele infracționale de miliarde de euro în Italia.

Infracționalitatea chineză s-a extins puternic în Italia

Procurorii italieni au deschis în ultimul deceniu zeci de anchete privind operațiuni bancare ilicite, rețele de droguri, extorcare, abuzuri asupra muncitorilor, imigrație ilegală, evaziune fiscală, omoruri și războaie între grupări în cadrul diasporei chineze din Italia.

Doar câteva cazuri au ajuns în instanță.

Anchetatorii spun că au nevoie de ajutorul Beijingului pentru a pătrunde în grupări care operează împreună cu omologii lor din China, însă obținerea acestei colaborări întâmpină rezistență pe plan intern inclusiv în Italia.

Beijingul a făcut totuși un prim pas spre o colaborare mai aprofundată anul trecut.

În septembrie, autoritățile chineze i-au scris lui Luca Tescaroli, procurorul-șef din Prato, orașul toscan unde se află una dintre cele mai mari comunități chineze din Italia și epicentrul unei presupuse rețele de crimă organizată chineză acuzată că încearcă să controleze logistica extrem de profitabilă a modei rapide („fast fashion”) în Europa.

Autoritățile de la Beijing au propus o întâlnire și au trimis o delegație de rang înalt – inclusiv un ofițer superior de poliție și oficiali ai Ministerului Securității Publice din China – la Prato, pe 25 noiembrie 2025.

„Această disponibilitate de cooperare a fost o evoluție epocală”, a declarat Tescaroli pentru Reuters.

Autoritățile italiene nu cred că Beijingul este interesat să combată infracționalitatea economică din peninsulă

Însă trei surse de rang înalt au explicat pentru Reuters că, ulterior, nu a existat nicio întâlnire de continuare a contactelor, deoarece rezistența din cadrul diferitelor agenții italiene de aplicare a legii a încetinit eforturile de a dezvolta acest canal.

O sursă judiciară a spus că la Roma există îngrijorarea că forma de cooperare oferită de China se concentrează pe infracționalitatea violentă și nu este interesată de numeroasele anchete desfășurate de procurorii din Milano, Brescia, Florența și Roma privind vaste operațiuni de spălare de bani derulate prin așa-numitele „bănci subterane” chineze.

Ministerul chinez de Externe a declarat că Beijingul este dispus să întărească cooperarea cu Italia în domeniul aplicării legii pentru a combate infracționalitatea transnațională. Consulatul chinez din Florența a spus că China „cooperează în mod natural cu toate țările” pentru a combate activitățile criminale și pentru a proteja drepturile comunității chineze.

Barbara Sargenti, procurorul național antimafia al Italiei, care coordonează anchetele interne și externe, a declarat că încă nu există un acord privind cea mai bună cale de urmat în continuare.

„Au existat și continuă să existe discuții prin intermediul Ministerului Justiției. Întrebarea este dacă există atât posibilitatea, cât și beneficiul, pentru ambele părți, de a continua pe acest drum”, a declarat ea pentru Reuters.