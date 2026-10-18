O gaură suspectă în gardul aeroportului din Leipzig, investigată de polițiștii germani

Poliția germană a anuțat duminică că anchetează o breșă de securitate la aeroportul Leipzig/Halle, după ce un vehicul pare să fi trecut prin gard, relatează Reuters.

În luna august, anchetatorii au descoperit o dronă încărcată cu explozibili lângă o pistă a aeroportului, un incident pentru care autoritățile germane au afirmat ulterior că Rusia era responsabilă. Moscova a negat acuzațiile.

O pistă a fost închisă, dar traficul de pasageri s-a desfășurat normal duminică, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Poliția germană a intervenit pentru prima dată în legătură cu presupusa breșă sâmbătă seara târziu.

Poliția din Leipzig a declarat anterior că nu a găsit obiecte sau persoane suspecte, dar că va continua investigația.

Duminică, polițiștii prezenți la fața locului căutau indicii în zona din jurul unei găuri mari în gardul din plasă metalică și sârmă ghimpată.

Germania a dispus o serie de măsuri ca răspuns la tentativa de atac cu dronă din luna august, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin.

Sâmbătă, cancelarul german Friedrich Merz a abordat problemele de securitate în cadrul unui discurs adresat membrilor partidului. „Amenințarea la adresa noastră a tuturor este foarte reală”, a afirmat acesta.