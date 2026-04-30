O ginecoloagă din Iași își îndeamnă pacientele, pe Facebook, să nu conceapă copii în post: „Sarcini oprite. Sau, după ce se naște, copilul moare în pătuț” / „Nu văd care este problema în a da un sfat din suflet”

Cristina Buzgar, medic ginecolog la Iași, afirmă, într-un mesaj video postat online, că „a observat, statistic vorbind”, că, în cazul copiilor concepuți în perioada posturilor religioase, există „mai multe sarcini oprite din evoluție, sau care, pe parcurs, dezvoltă anomalii, boli. Sau, după ce se naște copilul, pățește ceva suspect – moare în pătuț acasă, capătă o boală destul de urâtă, invalidantă, sau ceva se întâmplă cu el”.

Contactată de HotNews, Cristina Buzgar spune că „nu este o părere medicală”: „De asta nici nu am purtat halat, nu am făcut nimic care să semene a medicină. Doar am spus un sfat personal, în baza unei constatări personale”. Întrebată dacă discută despre acest lucru și cu pacientele în cabinet, doctorița a negat: „Sunt chestii care nu fac parte din etica sau conduita corectă. Este un mesaj non-medical pe care l-am pus pe pagina mea. Nu văd care este problema în a da un sfat din suflet și cu bune intenții unor viitori părinți.”

Cristina Buzgar oferă consultații la spitalul privat Arcadia din Iași. Reprezentanții Arcadia au confirmat, pentru HotNews, că aceasta este „medic colaborator” al spitalului. Au promis și că vor reveni cu un punct de vedere privind mesajul doctoriței, însă acesta nu a fost transmis până la momentul publicării articolului.

Pe numele doctoriței au fost făcute trei plângeri: la Colegiul Medicilor, la Spitalul Arcadia și la Societatea Română de Ginecologie. Plângerile au fost depuse de Ovidiu Covaciu, fondatorul grupului de Facebook „Vaccinuri și Vaccinare” – cel mai mare grup online pro-vaccinare din România, o comunitate de aproape 120.000 de membri. „Îmi este greu să explic cât de multe reguli etice încalcă”, spune Ovidiu Covaciu, într-un dialog cu HotNews.

Contactați de HotNews, reprezentanții Colegiului Medicilor au spus că „se delimitează ferm de orice informație sau afirmație care nu are la bază dovezi științifice solide și nu este susținută de studii validate de comunitatea medicală”.

„Copiii concepuți în acele perioade sunt mult mai predispuși să aibă ceva”

Cristina Buzgar a postat pe Tik-Tok și pe pagina de Facebook Yoni Wellness, unde obișnuiește să ofere sfaturi medicale, un mesaj video în care le spune urmăritorilor săi că vrea să le vorbească „despre ceva nemedical și probabil fără nicio bază științifică”: „Știu că sună ciudat, nici nu eram sigură că vreau să abordez subiectul ăsta, mai ales în mod public”. Dar, adaugă ea, „după aproape 15 ani de experiență, pot să afirm lucrurile astea, pur și simplu să îmi pun numele în joc pentru ceea ce urmează să spun.”

Doctorița continuă povestind că a „observat, statistic vorbind, că copiii concepuți în perioada posturilor – de exemplu copiii concepuți în perioada postului Crăciunului, în care mama află în perioada postului sau imediat după post că au rămas însărcinată, respectiv Paștelui, în posturile mari, mai ales – am observat, ca și incidență, mult mai multe sarcini oprite în evoluție. Sau mult mai multe sarcini care, pe parcurs, dezvoltă fie anomalii, fie boli, fie după ce se naște copilul, pățește ceva suspect: fie moare în pătuț acasă, fie capătă o boală destul de urâtă, invalidantă, sau ceva se întâmplă cu el”.

Ginecoloaga Cristina Buzgar le mai spune urmăritorilor săi, în filmuleț, că „nu pot să vă dau cifre statistice sau așa, dar am observat. Pur și simplu, cel puțin partea legată de sarcină oprită în evoluție sau copiii bolnavi, cu teste anormale – la dublu test, la NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing – n.red.), la morfologie. Suspect, dar copiii concepuți în acele perioade sunt mult mai predispuși să se oprească din evoluție, să aibă ceva”.

„Dacă vă planificați un copilaș, încercați să evitați perioada sărbătorilor mari!”

Ea adaugă că „nu am o justificare” pentru acest lucru și precizează că „nici eu nu sunt prea creștină practicantă, ca să spun că pe posturile creștine se întâmplă asta”:

„S-ar putea să fie doar o asociere falsă în capul meu. Dar, acum de exemplu, s-a încheiat această perioadă (a postului Paștelui – n.red.). Și abia a fost o concentrație foarte mare de paciente cu sarcini oprite din evoluție. Sigur că nu pot să zic eu acum: «Vai, nu mai faceți copii în post!» Sau «Planificați-vă sarcinile în afara postului. Creștinește, așa ar fi. Să păstrăm posturile oricum»”.

Doctorița spune că nu știe dacă ceea ce spune „este o aberație științifică sau o aberație medicală”, însă a observat și la ea, și la colegii săi, o creștere a cazurilor despre care vorbește: „Nu spun că sunt doar așa. Evident că sunt și copii normali. Dar, statistic vorbind, comparativ cu perioadele obișnuite ale anului, când nu sunt posturi sau sărbători mari, sunt mult mai multe sarcini oprite sau cu copilași cu probleme, bolnavi, cu teste rele, cu malformații diverse. Sau care, spre final, când nasc, se întâmplă ceva”.

Ea oferă și „un mic sfat”: „Sigur că nu îl catalogăm ca fiind un sfat medical sau științific sau venit neapărat din partea medicului. Vă vorbesc din perspectivă personală, deci ca persoană, ca femeie. Dacă vă planificați un copilaș, în general, anul ăsta de exemplu sau la anul, încercați să evitați perioada sărbătorilor mari. (…) S-o numesc așa, ar fi o bilă albă. Nu neapărat că vai, suntem scutiți de riscuri în afara acestor perioade. (…) Dar, a ține cont, pe lângă factor alimentar, chimic, socioeconomic și așa mai departe, să ținem cont și de perioada asta a sărbătorilor mari și a posturilor mari, cred că ar fi un lucru bun. Pentru că, sincer, ca și practician de medicină, vă dați seama cu câte mii de familii intrăm în contact noi”.

Mesajul a fost postat în 28 aprilie, iar joi a fost șters și de pe Facebook, și de pe Tik-Tok. Cristina Buzgar are 45.000 de urmăritori pe Facebook și peste 150.000 pe Tik-Tok.

„Un sfat personal, în baza unei constatări personale”

Contactată, joi, de HotNews, Cristina Buzgar a spus că ceea ce a transmis în mesajul de pe rețelele de socializare nu a fost „o părere medicală”: „De asta nici nu am purtat halat, nu am făcut nimic care să semene a medicină, doar am spus un sfat personal, în baza unei constatări personale”.

„Eu am spus de la început, în acel video, că nu este nimic fundamentat științific. Este o părere personală, bazată pe faptul că, în ultimele zile, acum tocmai s-a terminat perioada aceasta, și 100% din sarcinile pe care le-am avut în ultima perioadă, în ultimele săptămâni, câteva zeci, din păcate, s-au terminat prost. Și mi-a fost atât de greu să dau veștile acestea părinților acestor copii!”, a afirmat doctorița, în dialogul cu HotNews.

Ea a susținut că toate sarcinile pe care le-a urmărit în ultima perioadă, concepute în postul Paștelui, „ori s-au avortat spontan, ori a fost sarcină chimică, ori s-au oprit din evoluție, ori a avut copilul o problemă”:

„Nu spun că nu aveau femeile și diverse probleme. Evident că există tot timpul și o explicație medicală. Dar nu ai cum să nu observi asta, lucrând cu sarcini de 15 ani. Și nu lucrez doar în țară, am experiență internațională. Am lucrat și în Emirate, și cu toate religiile, cu femei de toate vârstele. Nu ai cum să nu observi niște chestii care bat la ochi”.

„M-am gândit că poate cineva o să vadă mesajul meu ca pe ceva din suflet, ca să facă ceva”

Doctorița mai susține că a luat decizia de a publica acel mesaj „după ce și ultima sarcină micuță pe care o aveam în observație se oprise. M-am gândit că poate cineva o să vadă mesajul meu ca pe ceva din suflet și pozitiv, ca să facă ceva, să fie mai puțin risc”.

Cristina Buzgar mai spune că a vorbit și cu alți colegi ginecologi, recent, la conferințe medicale „și se plângeau că multe sarcini s-au oprit din evoluție”: „Și am simțit nevoia ca, pentru viitorii părinți, le-am dat doar un sfat personal, ca mamă, ca femeie. Poate să fie o aberație, poate să fie ceva care nu are nicio formă de fundament medical sau științitic, așa cum am și spus”.

Întrebată dacă a discutat despre acest lucru și cu pacientele în cabinet, Cristina Buzgar a negat: „Sunt chestii care nu fac parte din etica sau conduita corectă. Este un mesaj non-medical pe care l-am pus pe pagina mea. Dar ca om, ca femeie, ca suflet, ca să evităm, poate, ipotetice suferințe unor familii, m-am gândit că poate acest mesaj să fie unul care poate să aducă mai puțină durere. Până la urmă, nu le-am sfătuit să facă nimic rău, le-am spus o părere personală, ce cred eu că le-ar face, poate, mai puțin rău sau chiar un bine. Ce rău poate să fie să sfătuiești pe cineva de bine? Nu văd care este problema în a da un sfat din suflet și cu bune intenții unor viitori părinți”.

„Ce rău poate să facă, până la urmă?”

Cristina Buznar a vorbit și despre „suferința” pe care o vede în cabinetul său, care „nu are cum să nu te impacteze, dacă ai ceva suflet în tine”: „Dacă oamenii ar vedea câtă durere avem noi în cabinete, la acești părinți care se străduiesc să obțină o sarcină sau așteaptă cu anii să o obțină, și totuși se termină rău, trebuie să le dăm astfel de vești sau femeile vin cu hemoragie după atâtea eforturi, n-ai cum să nu te gândești (…) Dacă nu crezi în asta, nu se întâmplă nimic la postarea mea, oamenii cel mult se mută.”

Cristina Buznar mai spune că obișnuiește să facă educație medicală pe pagina sa și se descrie ca un medic foarte implicat: „Eu îmi tratez pacienții ca și cum ar fi rude cu mine: îmi pasă de fiecare, îl tratez pe fiecare cu empatie, vorbesc cu fiecare, îi înțeleg. Sunt un medic cu foarte multă bunăvoință, îmi doresc atât de mult să îmi ajut pacientele încât din timpul și viața mea personală renunț la foarte multe lucruri și stau mult cu ele și peste program, le răspund și în timpul liber și le ajut”.

Cristina Buzgar lucrează ca medic ginecolog la spitalul Arcadia și la clinica Lunamed din Iași. A lucrat, în trecut, și la maternitatea de stat „Elena Doamna” din Iași, însă a încheiat de câțiva ani colaborarea cu spitalul și nu mai apare în echipa de medici de pe site-ul unității medicale.

Val de plângeri pe numele doctoriței: „Ar trebui să știe cât de traumatică este o pierdere de sarcină”

Ovidiu Covaciu, fondatorul grupului de Facebook „Vaccinuri și Vaccinare” – cel mai mare grup online pro-vaccinare din România, o comunitate de aproape 120.000 de membri – a depus, joi, trei plângeri pe numele doctoriței: la Colegiul Medicilor, la Spitalul Arcadia și la Societatea Română de Ginecologie.

El este și cel care a semnalat, pe Facebook, mesajul doctoriței din Iași: „Un «medic» ginecolog cu pagină de tiktok a publicat un video în care spune că a descoperit ea «statistic vorbind» că un copil conceput în posturile mari are șanse mai mari să moară în timpul sarcinii. Sau după sarcină, în pătuț. Sau să aibă probleme medicale mai grave. Nu pentru că există multe necunoscute într-o sarcină pierdută, nu pentru că se doarme cu copilul mic în pat sau se sufocă pentru că nu e pus pe spate. Nu pentru că există genetică. Ci pentru că a fost conceput în post”.

Contactat de HotNews, Ovidiu Covaciu a spus că „mi se pare absurd să legi evenimente atât de tragice în viața oricărei paciente de ceva ce s-a întâmplat cu 9 luni în urmă, când nu ai detalii, în mod normal, la cabinet, despre credințele persoanei. Și, mai ales, mi se pare extrem de tragic să spui că, dacă te simți vinovat, e problema ta că te simți vinovat, pentru că ai conceput copilul în post”.

El consideră că un medic ginecolog cu o experiență de 15 ani „ar trebui să știe cât de traumatică este o pierdere de sarcină pentru o pacientă și cât de sensibile sunt femeile însărcinate, cât de atente sunt la orice, cât se învinovățesc atunci când pierd o sarcină, chiar dacă nu este vina lor sau nu este ceva ce puteau preveni”.

„Știind toate aceste lucruri, după atâta experiență pe care o invocă, să spună că a descoperit ea o corelație, neprobată de absolut nimic, decât impresia doamnei, pe care a hotărât să o pună pe internet… Îmi este greu să explic cât de multe reguli etice încalcă”, afirmă fondatorul comunității Vaccinuri și Vaccinare.

„Cum să ai un gând de genul ăsta și să faci un video pe internet? Nu, ești medic. Ai obligația de a urma și de a investiga chestiuni complexe legate de sănătate, urmând date științifice”, mai spune Ovidiu Covaciu.

Colegiul Medicilor spune că „se delimitează ferm”

Reprezentanții Colegiului Medicilor au confirmat, pentru HotNews, că au primit o sesizare referitoare la declarațiile publice ale medicului ginecolog. Colegiul Medicilor spune că „se delimitează ferm de orice informație sau afirmație care nu are la bază dovezi științifice solide și nu este susținută de studii validate de comunitatea medicală”.

Președintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă, în punctul de vedere transmis către HotNews, că „libertatea de exprimare în spațiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătății. În medicină, fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecințe directe asupra deciziilor pacienților și asupra încrederii în sistemul de sănătate.”

Președintele Colegiului Medicilor promite și că „va acționa ori de câte ori aceste principii sunt încălcate”.