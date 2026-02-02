O glumă făcută pe scena premiilor Grammy l-a scos din sărite pe Donald Trump care a anunțat că îl va da în judecată pe autor: „Acest prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat”

Gala Premiilor Grammy s-a lăsat cu mai multe atacuri ale vedetelor la adresa lui Donald Trump și a modului în care arată America astăzi. Una dintre ele l-a scos din sărite însă pe președintele american.

Prezentatorul galei, Trevor Noah a făcut o glumă care l-a avut direct ca țintă pe Trump după ce a prezentat premiul pentru „Cântecul anului” i-a fost acordat lui Billie Eilish.

„Iată, piesa anului! Felicitări, Billie Eilish. Uau. Este un premiu Grammy pe care îl dorește fiecare artist, aproape la fel de mult cum Trump dorește Groenlanda”, a spus Noah în timpul transmisiunii televizate.

„Ceea ce are sens, deoarece, de când Epstein a murit, el are nevoie de o nouă insulă pe care să se distreze cu Bill Clinton. Ți-am spus, este ultimul meu an! Ce ai de gând să faci în privința asta?”, a adăugat comediantul.

„Pregătește-te, Noah, o să mă distrez cu tine!”

După show, în postarea sa de pe Truth Social, liderul american a amenințat că îl va da în judecată.

„Noah, un ratat total, ar fi bine să-și verifice informațiile și să o facă repede. Se pare că o să-mi trimit avocații să-l dea în judecată pe acest prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat, și o să-l dau în judecată pentru o sumă mare de bani. Întreabă-l pe Little George Slopadopolus și pe alții cum a funcționat totul. Întreabă și CBS! Pregătește-te, Noah, o să mă distrez cu tine!”, a amenințat Trump.