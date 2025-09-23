O goană după aur în Africa a produs niveluri periculoase de poluare cu o substanță toxică

Pepite de aur în mâinile unui comerciant din Africa, FOTO: Luis Tato / AFP / Profimedia Images

O explozie a mineritului artizanal de aur în Ghana a condus la contaminarea cu mercur la niveluri periculoase în comunitățile locale, cu valori în unele zone de 134 de ori mai mari decât cantitățile considerate sigure în sol, a constatat un studiu susținut de guvern, relatează Reuters.

Raportul realizat de grupul de mediu Pure Earth, cu sediul în New York, și de Autoritatea pentru Protecția Mediului din Ghana se bazează pe un an de prelevări de probe din sol, apă, culturi și pește în șase dintre cele 13 regiuni miniere ale țării africane.

Creșterea vertiginoasă a prețului aurului la nivel mondial a contribuit la dezvoltarea rapidă a mineritului artizanal, slab reglementat, alcătuit din mineri de aur la scară mică.

Sectorul aurifer din Ghana a exportat 66,7 tone metrice în primele opt luni ale acestui an, în valoare de 6,3 miliarde de dolari, comparativ cu aproximativ 53,8 tone pentru întreg anul 2024.

În ciuda eforturilor autorităților din Ghana de a separa exploatarea minieră reglementată de activitățile ilegale, fluxurile de aur se suprapun de multe ori, ceea ce le îngreunează sarcina.

Cercetătorii au înregistrat niveluri de mercur în sol la Konongo Zongo cu o medie de 56,4 părți pe milion (ppm), mult peste pragul de siguranță de 10 ppm stabilit de Organizația Mondială a Sănătății. Valorile maxime în localitate au ajuns la 1.342 ppm în perioada de cercetare.

„Un pericol serios pentru sănătate”

Pe lângă contaminarea cu mercur, nivelurile de arsenic au atins 10.060 ppm, adică peste 4.000% peste limitele recomandate de OMS, se arată în raport.

Organizația Mondială a Sănătății precizează că expunerea ridicată la arsenic poate provoca leziuni ale pielii și insuficiență renală și crește riscul apariției cancerului pulmonar, vezical și cutanat – prin consumul de apă și alimente contaminate.

„Expunerea cumulativă la acest amestec de metale toxice prin multiple căi – ingestie, inhalare și contact dermic – reprezintă un pericol grav pentru sănătate care necesită intervenție imediată”, se arată în raportul prezentat ecologiștilor și oficialilor guvernamentali într-o întâlnire la Accra pe 18 septembrie și pus la dispoziția agenției Reuters în weekend.

Consecințele pot fi deja evidente în unele comunități, afirmă Anthony Enimil, membru al Societății Pediatrice din Ghana, un grup de lobby pentru sănătatea copiilor.

„Vedem tot mai mulți copii din zonele miniere cu afecțiuni renale – unii dintre ei sunt acum pe dializă”, a declarat Enimil luni. „Radiografiile arată prezența bilelor de mercur în corpul lor după ingestia accidentală”, mai spune el.

Un purtător de cuvânt al guvernului ghanez nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Ce spun minierii de aur din țara africană

Godwin Armah, secretar general al Asociației Naționale a Minerilor Mici din Ghana, a spus că poluarea cu mercur provenită din mineritul artizanal va necesita timp pentru a fi curățată.

„Am interzis folosirea mercurului în amalgamarea aurului și folosim acum Gold Kacha (concentratorul) ca alternativă mai sigură. De asemenea, intensificăm campaniile de conștientizare”, a spus el, referindu-se la un dispozitiv simplu folosit de minerii artizanali pentru separarea aurului.

Poluarea toxică, provenind în mare parte din mineritul de aur nereglementat și la scară mică, este răspândit în toate cele 13 regiuni miniere, conform ecologiștilor, inclusiv a grupului de lobby A Rocha Ghana, cu sediul la Accra.

Președintele Ghanei, John Dramani Mahama, a promis o reprimare a mineritului nereglementat și a înființat Ghana Gold Board pentru a supraveghea sectorul, deși criticii spun că progresul este lent, iar ghanezii au organizat proteste cerând măsuri împotriva mineritului ilegal.