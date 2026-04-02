O grădină de pe un bloc din București a creat în jurul ei o comunitate

Am ajuns pe terasa unui bloc din centrul Capitalei, din zona Unirii, care arată complet diferit de alte mii de terase de bloc din această țară. Decorul cu jardiniere mari din lemn, plante perene și mobilier de grădină te duce mai mult cu gândul către o curte, decât către un loc aflat la înălțime.

În urmă cu mai bine de un an, mai mulți locatari din blocul construit în 1990 s-au gândit să transforme un spațiu de obicei inert într-un loc de petrecere a timpului liber. „Sunt vecini care și-au făcut pe terasa blocului petrecerile de zilele de naștere. Eu țin, împreună cu câteva prietene un club de lectură. Un vecin și-a invitat pe terasa blocului niște prieteni care veniseră din Tenerife și le-a spus: Acum am și eu cu ce mă lăuda!”, povestește Alina Rădeanu – Leoncinidis, de profesie programator, unul dintre oamenii cărora li se datorează „grădina de pe bloc”.

Alina povestește că a început să vadă utilitatea terasei de pe bloc în pandemie, când simțea nevoia să iasă undeva cu copiii. Atunci, un vecin a montat pe terasă un leagăn, în care îi dădeau pe cei mici.

„Acela a fost momentul în care ne-am dat seama de potențialul terasei și cât de bine ne-ar fi prins, la momentul acela, să fi avut ceva acolo, măcar un scaun, măcar o masă, măcar o plantă”, povestește Alina. Însă proiectul grădinii avea să se materializeze mai târziu. „Mie mi se pare că lucrurile ajung să se întâmple dintr-un cumul de conjuncturi. Exact cum niciodată avioanele nu se prăbușesc dintr-o singură eroare, nici proiectele bune nu se nasc dintr-o dată. E nevoie de o combinație de factori”, explică ea.

Pentru ca proiectul de pe bloc să devină realitate, a fost nevoie de o oportunitate; un program al Fundației Comunitare București, „În Zona Ta”, care oferă finanțări pentru proiecte de mediu care îi aduc pe oameni împreună, și de entuziasmul debordant al unei vecine. Dar înainte de asta, a mai fost ceva: o amenințare care i-a unit pe oameni.

