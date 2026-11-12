O grupare de extremă dreapta din Spania a fost suspendată de instanță. Poliția a confiscat arme din sediul organizației

Un judecător spaniol a ordonat suspendarea grupării de extremă dreapta Nucleo Nacional (Nucleul Naţional, NN) în cadrul unei anchete privind asocierea ilegală şi infracţiuni motivate de ură, a comunicat joi un tribunal din oraşul Gijon din nordul Spaniei, conform agenţiei Reuters, preluată de Agerpres.

Magistratul a decis închiderea sediului grupării şi blocarea conturilor bancare şi din media sociale ale NN după ce 14 membri ai formaţiunii au fost arestaţi săptămâna trecută sub acuzaţia de instigare la ură împotriva unor categorii sociale vulnerabile şi a celor cu ideologii opuse neonazismului.

Poliţia a percheziţionat sediul central al NN din Madrid şi alte localuri, de unde a confiscat peste 20 de arme de foc, dintre care unele deţinute fără permis, precum şi cantităţi semnificative de muniţie şi alte arme ilegale.

Un membru al NN care purta o cămaşă neagră cu logoul grupării a afirmat într-un videoclip pe platforma X că mişcare este victima persecuţiilor şi a represiunii politice şi a promis că „nu ne vor înfrânge”.

NN se descrie pe site-ul său de internet ca o mişcare politică pentru „deşteptarea naţională” care urmăreşte formarea unei comunităţi de activişti pregătiţi, capabili de acţiuni politice şi sociale „autentic revoluţionare”.

Autorităţile spaniole urmăresc gruparea din cauza poziţiei declarate împotriva imigraţiei, în special după incidentele din iulie din enclava Ceuta din nordul Africii, luată cu asalt de mii de migranţi. NN a organizat manifestaţii anti-imigraţie în Ceuta.

Instanţa care a suspendat gruparea a arătat că membri importanţi ai NN sunt deja vizaţi de măsuri preventive, inclusiv de interdicţia de a ieşi din Spania şi de obligaţia de a se prezenta săptămânal în faţa unei alte instanţe.