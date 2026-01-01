„O imagine extraterestră”. Un fenomen astronomic spectaculos poate fi văzut în România în 2026
Mai multe fenomene astronomice vor fi vizibile pe cerul României în 2026, însă unul dintre acestea iese în evidență, chiar dacă nu va putea fi observat în toată țara. Astronomul Adrian Șonka de la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu” a explicat pentru publicul HotNews de ce o eclipsă de soare care va avea loc în luna august va oferi „o imagine extraterestră”.
Cel mai spectaculos eveniment astronomic din 2026 va fi o eclipsă totală de Soare, care va avea loc în 12 august.
Un Soare „mâncat” de Lună în timp ce apune. Unde va fi vizibilă în România eclipsa de Soare
Eclipsa va putea fi văzută din zone ale Spaniei, Islandei și Groenlandei. În Spania, cele mai bune zone pentru a vedea eclipsa totală sunt insulele Mallorca, Menorca și Ibiza, dar și orașele Burgos și Soria de pe continent.
În România, eclipsa de soare va fi vizibilă parțial.
„Eu cred că cel mai interesant de văzut ar fi eclipsa de soare din 12 august, chiar dacă de la noi o să se vadă parțial și nici nu se va vedea din toată țara.
Ce o să aibă ea deosebit este că o să se întâmple în România când apune soarele. Și o să vedem luna peste soare, în timp ce soarele apune. Va fi o imagine interesantă, extraterestră, adică vezi un soare mâncat de Lună, în timp ce apune. Nu am mai văzut așa ceva de foarte mult timp”, spune astronomul Adrian Șonka.
În România, eclipsa de soare va fi vizibilă în vestul țării.
„Cum harta României este în formă de pește, eclipsa se va vedea cel mai bine cu cât ești mai aproape de gura peștelui, acolo este acoperirea maximă, de 35%, este o acoperire mare. Să ne imaginăm un Soare acoperit 35% când apune, este foarte frumos, mai ales că este un soare roșu, deformat”, explică astronomul.
O hartă întocmită de Adrian Șonka arată faptul că eclipsa se va vedea cel mai bine din zona orașului Sânnicolau Mare, iar grad de acoperire de peste 30% va fi în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Din București, Soarele se va vedea normal, acoperirea fiind zero.
O eclipsă de Lună și alte câteva evenimente mai mici în 2026
Astronomul Adrian Șonka a dat câteva exemple de evenimente astronomice de mai mică amploare care vor f vizibile pe cerul României în 2026:
- În 28 august va fi vizibilă o eclipsă parțială de Lună, ora de maxim va fi 5.34, iar durata eclipsei, adică partea vizibilă, va fi de 2 ore și 14 minute.
- În iunie „va fi o apropiere foarte frumoasă între două planete strălucitoare, Jupiter și Venus. Se va întâmpla între 7 și 11 iunie. După ora 21.30, poți vedea pe cer la apus două puncte strălucitoare ca două faruri de mașină, va fi o conjuncție frumoasă”.
- Între 9 și 23 noiembrie, Jupiter și Marte se văd foarte apropiate una de alta, se vor vedea după miezul nopții, dar Marte este mult mai puțin strălucitoare decât Jupiter.
- La mijloc de iunie, pentru câteva zile, Venus, Mercur și Jupiter vor fi pentru o zi aliniate, dar Mercur se va vedea slab față de celelalte două.
- Între 11 și 13 august își face apariția curentul de meteori Perseide și vom avea nopți fără Lună, așa că se pot vedea bine.