Focuri de armă trase în consulatul SUA din Toronto, poliția a sosit la fața locului

Focuri de armă au fost trase marți la consulatul SUA din Toronto, a anunțat poliția canadiană, precizând că nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului, relatează Reuters și Agerpres.

Poliția din Toronto a anunțat pe rețeaua „X” că a răspuns la apelurile care semnalau împușcăturile la ora 05:29 locală (09:29 GMT).

Reprezentanții consulatului SUA din Toronto și ai Departamentului de Stat al SUA nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Într-un alt mesaj, poliția a declarat că nu are informații despre un potențial suspect și că se află la fața locului pentru a investiga incidentul.

Shot were fired at the U.S. consulate this morning in Toronto Canada. pic.twitter.com/zXAMuDpuPv — Ryan Gerritsen🇨🇦🇳🇱 (@ryangerritsen) March 10, 2026

Noul incident a avut loc după ce un dispozitiv improvizat a explodat duminică în Norvegia la ambasada SUA din Oslo, iar poliția caută în continuare un suspect cu o posibilă legătură cu războiul din Iran.

În orașul New York, doi bărbați au fost acuzați de terorism după ce au aruncat o bombă artizanală asupra demonstranților care protestau împotriva islamului în weekend.